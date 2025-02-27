今日新聞8分鐘｜柬埔寨兩批中國人爆衝突｜寶馬遇急停鐵騎士直撼

林卓廷等7人被指721暴動 林判囚37月 其餘6人囚25至31月

前立法會議員林卓廷和另外6人，被指在2019年7月21日，白衣人在港鐵元朗站聚集期間，向白衣人作出挑釁行為，包括投擲垃圾桶蓋等。控方指林卓廷曾呼籲眾人不要離開，目的為令更多人與白衣人對峙。林等7人早前被裁定暴動罪成，案件今(27日)在區域法院判刑。法官陳廣池稱，判刑要考慮政治大環境，亦需考慮當時暴動情況此起彼落，判刑困難在於既不能輕判，亦不能無基礎下重判，又特別指林卓廷錯估形勢，令情況惡化，須負更重刑責，判林入獄3年1月，但准其中3個月與47人案6年9月刑期同期執行，其餘6名被告囚2年1個月至2年7個月。

有片｜元朗公路7車相撞1死6傷 冷藏貨車司機重傷身亡

今日（27日）早上7時24分，元朗公路近十八鄉交匯處發生7車連環相撞意外，涉及4部私家車、2部輕型貨車及1部中型貨車。其中冷藏輕型貨車司機被困，昏迷不醒，稍後由救援人員救出，滿面鮮血送往博愛醫院搶救，但告不治；另有6人受傷送院。警方稱，傷者包括3男2女及一名男童，全部送博愛醫院治理。

有片｜澳門石排灣樂群樓單位可疑大火 消防屋內尋獲雙腳被綁焦屍

澳門路環石排灣樂居大馬路一屋苑單位發生火警，揭發一宗可疑命案。今日（26日）晚上約7時，樂群樓4座6樓一個單位發生火警。消防接報趕至，開喉將火救熄，並發現一具雙腳遭捆綁的焦屍，事件中約20人自行疏散。

經初步調查後，證實男死者為61歲澳門居民。澳門傳媒引述現場消息指，消防進入涉事單位灌救時，發現鐵閘被一個電視櫃頂住，認為事件有可疑。案件已交由澳門司警調查。

中環紅棉路貨車轉彎 男跟車工人飛出車外 受傷送院

今日（27日）下午1時21分，一輛貨車沿中環紅棉路往山頂方向行駛，至中銀大廈對開轉右彎入支路落斜往金鐘道，其間坐在車斗乘客座位的一名男跟車工人突然飛出車外，倒臥路邊受傷。救援人員接報趕抵，為傷者急救戴上頸箍；他神智清醒，隨後由救護車送往瑪麗醫院治理。

財政預算案取消學生津貼 中產問如何是好？有人稱「每年跌5千」

新一份財政預算案提出減少差餉寬免及薪俸稅上限，取消2500元學生津貼，有聲音質疑向中產開刀。財政司司長陳茂波今早（27日）出席財政預算案聯合電台節目《財政司司長熱線》中，有市民表示自己育有兩小孩，取消學生津貼即「每年跌5千」，同時差餉稅寬減上限減至500元，直指政府「津貼話攞就攞」。

有片│柬埔寨首都兩批中國人爆衝突 街頭持AK47槍射同胞 5人落網

在2月14日，兩批中國公民在柬埔寨金邊國際機場附近發生衝突，有人使用AK47步槍、仿製短槍等武器射擊另一方，涉案5名中國人已在2月25日被當地法院提控羈押。

吐露港公路寶馬遇意外急停 電單車撞寶馬撼壆 鐵騎士倒地受創

大埔發生車禍。網上流傳1條後方「車cam」影片，顯示本周三（26日）下午1時許，1輛寶馬私家車沿大埔吐露港公路快線往康樂園方向加速行駛。

證監會控黃百鳴涉內幕交易 准以20萬元保釋候審

證券及期貨事務監察委員會今天（27日）在東區裁判法院對商人黃栢鳴（藝名黃百鳴）展開刑事法律程序，指其就傳遞娛樂有限公司（前稱天馬影視文化控股有限公司）的股份進行內幕交易，獲准以20萬元現金保釋。

菜鳥CAINIAO遭冒名發釣魚詐騙短訊 警一周破45宗 1男被騙逾12萬

淘寶官方物流平台「菜鳥（CAINIAO）」近日遭騙徒冒用其名發出釣魚詐騙短訊，令市民信以為真，受騙填上個人資料造成金錢損失。過去一周，警方接獲63宗涉及網絡釣魚騙案，合共損失金額超過320萬港元；當中45宗涉及假扮「菜鳥」短訊，其中一名43歳本地男子點擊「假菜鳥」短訊內的連結，輸入其信用卡資料後，被盜用超過12萬港元。

特朗普推AI紙醉金迷加沙度假園影片 連支持者都無眼睇｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後，就提出由美國接管加沙，將其改造成中東版的度假勝地（Riviera），言論一出引起國際社會譁然。特朗普近日在其社交媒體上載影片，似乎想向外界展示他心目中的鴻圖大計，只見片中的加沙被打造成金碧輝煌的海濱度假勝地；特朗普既與美女共舞、又與以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在泳池共享雞尾酒，還有他的盟友馬斯克（Elon Musk）在海灘忘情跳舞。影片一出即惹來巨大爭議，從留言可見，就連特朗普的支持者都看不下去。