融樂會宣布解散　稱歷史使命已完成　特別會員大會通過清盤安排

有24年歷史的少數族裔權益組織香港融樂會宣布解散，今日舉行特別會員大會，通過特別決議，進行成員自願清盤。執委會在新聞稿表示，解散是因為過去多年來的工作已開始產生共鳴及影響，令該會相信其歷史使命已成功完成。



香港融樂會今（28日）舉行特別會員大會，就成員自願清盤進行決議。（資料圖片／盧翊銘攝）

▼2月28日 融樂會特別會員大會通過解散▼



會議歷時12分鐘 通過解散 稱因已完成歷史使命

融樂會今（28日）舉行特別會員大會，就成員自願清盤安排決議。總幹事謝永齡於會後，指，會議歷時12分鐘，會上已通過議程。執委會在新聞稿表示，解散是因為過去多年來的工作已開始產生共鳴及影響，令該會相信其歷史使命已成功完成。

香港融樂會於2001年由外展社工王惠芬創辦，關注少數族裔權益，2005年註冊為公共慈善機構。融樂會歷年推動多項議題，包括2009年生效的《種族歧視條例》、非華語學生支援，以至少數族裔的就業機會。

現時融樂會總幹事為謝永齡，他是平機會前委員。（資料圖片/余俊亮攝）

據該會網站，現時融樂會有6名員工，由執行委員會管理。現屆總幹事為平機會前委員謝永齡，他於2022年6月接任。執委主席為莊明蓮，副主席為Puja Kapai Paryani及賴建國，司庫鄭保華，以及成員陳家洛、林占士及王永平。

香港融樂會有限公司章程列明，如該會結束或解散、償還債務後仍有任何財產，不應將財產支付或分配予會員，而應給予或轉讓給其他與該會有類似目標的機構；成員應在解散前確定轉讓財產給哪些機構。