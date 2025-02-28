物業資訊商「科一」告對手「成功發展」偷資料　高院判勝訴

物業資訊商「科一有限公司」去年入禀高院，控告「成功發展資訊科技有限公司」（第一被告）、世華物業有限公司（第二被告）、張敏嬈(第三被告)、蔡俊雄(第四被告)等八名被告，以非法手段盗取原告科一擁有的物業資訊資料，放進一套名為APS101系統內作販賣用途，被告於去年至今先後四度遭高院頒強制令及禁制令。法官就這宗高院知識產權案件，最新裁決原告勝訴，賠償額要再評估。

（科一網站截圖）

官指有「特別記號」難抗辯

上月(1月17日) 高院第三度開庭，庭上被告代表大律師楊元晶表示，被告資料有多個來源，包括: Q房網、Qteek，原告代表大律師何淑瑛隨即反駁，原告已舉証部份「特別記號」是在Q房網2021年退出香港後才擺放的，沒理由Q房網會有該些「特別記號」，法官續稱，被告有責任提供來源證明，如果有「特別記號」則很難抗辯，不會讓進一步的損害被拖延，拒絕被告再入抗辯書，即裁決原告勝訴。被告需要賠償原告之損失，需要對原告的損失進行評估，法官更下令，截至上月訴訟日，之前所產生的訴訟費全由被告負擔。

違反「限時履行命令」即判被告付訟費18萬

另外，庭上被告代表大律師列舉一些案例，申請被告違反「限時履行命令」(Unless Order) 寬免，法官陸啟康則指被告有充足的時間來處理，但又沒有回答原告代表大律師何淑瑛指被告違反其它三個命令問題，包括禁制令、披露令、賬戶令(Injunction Order﹑Disclosure Order﹑Accounting Order )，楊承認違反披露令及賬戶令，楊續稱限時履行命令是另外的違反行為，但法官稱必須審視整體行為，被告申請寬免被駁回，被告需向原告繳付是次訟費18萬。

原告指損失達1290萬 展開索償

科一行政總裁黃燕安庭外指出，截至去年4月統計，期內超過300名客戶停訂或改訂APS101系統，每月涉損失月費收入超過43.4萬元，共1011萬，尚未計算去年4月之後繼續增加流失改訂APS101的客戶損失及潛在客戶的損失，另律師費也超過280萬，已委託律師馬上展開索償程序。

去年4月，原告入稟狀指出，第一被告同屬物業資訊供應商，是競爭對手。原告發現，多家未獲原告授權，採用第一被告提供的APS101系統的地產代理公司，所擁有的物業資料，乃是屬於由原告分別提供予世華物業、亞洲地產（城市花園分行）及世紀21集團（杏花村分行） 的物業資料。證據是，原告事先裝「特別記號」在提供予以上客人的資料內，加入了53個各型別不同的「特別記號」，而有關「特別記號」，竟都出現在未獲授權的地產代理公司，由第一被告提供的APS101系統內的資料。

（資料圖片）

入稟狀透露，第一、第二、第三及第四被告於2021年初合作，由成功發展公司秘書張敏嬈安排，涉嫌違反商業法例，以已結業多年的世華物業作訂閲方，由蔡俊雄簽署書面合約，再由成功發展開出支票存入到科一的銀行帳戶，藉此取得科一新界區物業資料，至於港島及九龍區物業資料，則未經亞洲地產及世紀21集團授權而非法發放给其他地產代理使用，藉以牟利。

案情進一步透露，其中四名被告均為現任或前任地產代理從業員，分別：第三被告張敏嬈是世紀21聯動現任董事及秘書，第四被告 蔡俊雄 是美聯前首席高階客戶經理，第六被告 余韋達是Q房網前高階營業董事，第七被告李熾是Q房網前資訊科技部門的主管。

案件編號： HCIP19/2024