今日新聞8分鐘｜男嬰出生駁人工心肺續命｜野豬橫過路軌車長禮讓

西灣河太安樓兩夾公仔舖同被毀 鐵鎚扑爆夾公仔機 一地玻璃碎

筲箕灣太安樓內兩間夾公仔舖，今日（28日）同遭歹徒用鐵鎚扑爛夾公仔機的玻璃。多部機身損毀，一地碎片，警方列刑事毀壞案追查。

兩賊持刀棍劫烏溪沙私家車 扑爆車窗掠去萬元 司機遭玻璃碎濺傷

馬鞍山發生傷人劫案。周四（27日）晚上11時左右，一輛掛有P牌私家車，據報停泊在烏溪沙長徑村對開等人時，突然有兩名惡漢走出並持刀棍指嚇司機，期間有人用棍將私家車車窗打爆，並劫去車內約1萬元現款財物。

元朗奪命車禍｜家屬進行路祭 傷心拭淚 身後事有待安排

元朗公路昨日（26日）發生7車串燒車禍，釀成1死7傷，49歲冷藏貨車司機王元亨身亡。死者家屬今日到車禍現場附近路段拜祭，部分人傷心拭淚。

葵涌道3車相撞 私家車冒煙 一司機疑涉酒後駕駛被警帶走

葵涌道先後發生兩宗交通意外，今日（28日）凌晨時份一輛私家車沿葵涌道往九龍方向行駛，途至荔景邨對開一個彎位撞欄，反彈路中，最終在慢線停下。至早上7時許，同一位置再發生3車相撞，有私家車冒煙，其中一名女司機在現場接受酒精呼氣測試，錄得度數但未有超標，被警員帶署調查。

男嬰出生即需接駁人工心肺機續命 父求集氣：有咩事等爸爸受晒佢

一名男嬰在周二（25日）早上在瑪麗醫院剛出生便需遇上緊急狀況，肺功能弱，加上腎腫，更要插喉協助呼吸，而且不懂哭喊，須送入兒童深切治療部（NICU）。男嬰父親在網上分享經過時指，兒子經過十多分鐘搶救，暫時穩住性命，但急需前往兒童醫院接駁人工心肺機續命，幸好手術成功。他表示，希望能夠集氣令兒子「過呢一關」，又說如果可以，希望代兒子「受晒佢」。

猴疱疹病毒香港首病例 37歲男去年被金山猴子襲擊 4個月後不治

一名37歲男子去年2月下旬在金山郊野公園被猴子襲擊後，確診人類感染B病毒，即猴疱疹病毒，為香港首宗感染個案。衞生防護中心近日公布，該男子受傷後4個月，在去年6月休克後離世。

有片｜山頂纜車遇野豬BB群「橫過路軌」 車長停車耐心等候獲讚

山頂纜車可以遊覽維多利亞港景觀，更有可能遇到「動物奇觀」？近日網上流傳短片，可見一名纜車車長停車等候。鏡頭一轉，原來前方路軌上，有4隻小野豬正在過路。野豬一個跟着一個守規過路，纜車一直與牠們保持距離，未有一絲打擾。

「拐子婆」余華英今執行死刑：拐賣17兒童親生子都賣 二審曾落淚

2024年12月19日，余華英拐賣兒童案重審二審宣判，駁回余華英上訴，維持一審死刑判決。今日（2月28日），貴州省貴陽市中級人民法院依照法定程式，對余華英執行了死刑。

引發香港海嘯波？南海槽地震機率增至82% 日本3月底公布損失估計

日本政府地震調查委員會重新評估未來30年南海海槽發生黎克特制8到9級地震的概率後，根據2025年最新推算，概率從先前的約74%至81%上升至75%至82%。這一數據引發廣泛關注，尤其是曾準確預測311大地震的日本漫畫家「竜樹諒」在其著作《我所看見的未來》中預言，日本將於2025年7月5日早上5時發生劇烈地震，進一步加劇公眾對地震風險的擔憂。為應對可能的災害，日本政府計劃3月底發布南海海槽大地震可能造成的損失的最新估計數字，以便更好地制定防災與應急措施。與此同時，香港天文台亦分析南海海槽地震對香港的潛在影響，指不排除有4大因素可能引發海嘯波來到香港。

日本岩手縣山火持續 1人喪生 東京等地派過千人協助救火

日本本州東北岩手縣大船渡市連日發生山火，至今仍未受控。事件導致至少1人喪生，超過80個住宅被焚燬。自衛隊已經出動協助救火，東京、千葉等12個都縣亦派出過千名消防員參與撲救。

融樂會宣布解散 執委會稱兩、三年前已開始考慮解散：光榮嘅結束

有24年歷史的少數族裔權益組織香港融樂會宣布解散，今日舉行特別會員大會，通過特別決議，進行成員自願清盤。執委會在新聞稿表示，解散是因為過去多年來的工作在社會已開始產生共鳴及影響，令該會相信其歷史使命已成功完成。

融樂會執委會主席莊明蓮表示，早於兩、三年前已開始考慮解散，原因無關政治及財政，而是該會認為當初成立的宗旨已經達到，形容解散是光榮的結束。該會現時大約有400多萬元財產，執委會已委任兩名清盤人，會在支付員工的遣散費、長期服務金等後，將剩餘財產捐理念相近的組織。