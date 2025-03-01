啟德開幕禮持續更新｜「宇宙最強」甄子丹劍鬥「微笑劍后」江旻憓

斥資319億元、興建六年的啟德體育園今日（1日）正式開幕，當中主場館容納5萬人，配備可開合的頂蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，可供舉辦音樂會等各類大型文娛活動。開幕典禮傍晚6時半在啟德主場館舉行，行政長官李家超致辭時表示，懷著興奮期待心情，一起見證啟德體育園開幕，形容是世界級香港新地標。他指，一百年前本港在啟德首次試飛新翼機，啟德機場隨之誕生，現在全新體育園開幕，香港又一次沖上雲霄，再創高峰。



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典禮將圍繞四大主題——「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」和「百花齊放」，演繹啟德的歷史與蛻變。表演嘉賓包括本地和內地的演藝界、精英運動員代表等，包括甄子丹、容祖兒、MC張天賦以及「劍后」江旻憓等。

【19：22】甄子丹和奧運金牌得主江旻憓出場，進行劍擊表演賽。

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【19：01】中聯辦主任鄭雁雄、行政長官李家超、啟德體育園公司主席鄭家純鄭家純、政務司司長陳國基、行會非官守召集人葉劉淑儀，立法會主席梁君彥、文化體育及旅遊局局長羅淑佩為啟德體育園揭幕。

【18：51】李家超上台致辭。

【18：37】行政長官李家超伉儷、中聯辦主任鄭雁雄伉儷及夫人、政務司司長陳國基、行會非官守召集人葉劉淑儀，立法會主席梁君彥、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、啟德體育園公司主席鄭家純進場。

【18：35】啟德體育園開幕典禮開始。

【18：10】特首李家超、政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩先後入場。

【16：30】啟德體育園開幕禮換票截止時間後，有觀眾仍可順利領取門票。

【16：15】保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業及常任秘書長李百全到達啟德體育園，視察場外保安及人流管制部署。

【16：07】主辦較原訂4時半入場時間提早讓公眾進場。

【15：00】原訂截止換票時限前，有內地大學生在「小紅書」得知門票截止換領時間為下午3時，即加緊腳步，最後3時左右跑到換領處。

園方2月26日起一連三晚在啟德主場館外牆上演LED燈光展，倒數迎接啟德體育園開幕。（資料圖片／夏家朗攝）

【14：00】15%實體門票（即1,275張）尚未換領，當局將安排彈性處理，即下午3時後仍准許市民換票。

啟德體育園指，開幕首月設一系列體育和文化活動，包括：

• 3月4至9日——世界格蘭披治桌球大獎賽2025

• 3月16日——飛勢啟德「啟德飛步跑」

• 3月28至30日——國泰／滙豐香港國際七人欖球賽



在緊接的月份亦將會有多個大型體育及音樂活動，以及全運會的測試賽在園區舉行；本年11月，第十五屆全國運動會首次有比賽在香港上演，當中的四項比賽將於啟德體育園舉行。