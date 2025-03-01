啟德體育園開幕典禮．持續更新｜准觀眾提早入場 安檢大致暢順
撰文：董素琛 吳美松
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斥資319億元、興建六年的啟德體育園今日（1日）正式開幕，當中主場館容納5萬人，配備可開合的頂蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，可供舉辦音樂會等各類大型文娛活動。開幕典禮傍晚6時半在啟德主場館舉行，由行政長官李家超會主持，《香港01》直播啟動儀式。
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【16：30】啟德體育園開幕禮換票截止時間後，有觀眾仍可順利領取門票。
【16：15】保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業及常任秘書長李百全到達啟德體育園，視察場外保安及人流管制部署。
【16：07】主辦較原訂4時半入場時間提早讓公眾進場。
【15：00】原訂截止換票時限前，有內地大學生在「小紅書」得知門票截止換領時間為下午3時，即加緊腳步，最後3時左右跑到換領處。
【14：00】15%實體門票（即1,275張）尚未換領，當局將安排彈性處理，即下午3時後仍准許市民換票。
啟德體育園指，開幕首月設一系列體育和文化活動，包括：
• 3月4至9日——世界格蘭披治桌球大獎賽2025
• 3月16日——飛勢啟德「啟德飛步跑」
• 3月28至30日——國泰／滙豐香港國際七人欖球賽
在緊接的月份亦將會有多個大型體育及音樂活動，以及全運會的測試賽在園區舉行；本年11月，第十五屆全國運動會首次有比賽在香港上演，當中的四項比賽將於啟德體育園舉行。
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