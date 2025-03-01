啟德體育園開幕｜政府稱尚有3000張門票未換實體票　今午3時截止

啟德體育園今日（1日）開幕，典禮於晚上6時半在主場館舉行，將會有3萬多名觀眾可以入場觀看開幕禮及表演。文體旅局稱，8,500張出售門票中，仍有3,000張未兌換實體票，換領時間至今午3時截止，提醒市民要預留時間到啟德體藝館的換領處，換取實體票才可以入場。

當局又提醒，入場觀眾不可以帶水樽、長雨傘，或專業攝影器材，並呼籲前往開幕禮的市民，盡量乘搭公共交通工具。



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觀眾前往可乘搭港鐵、巴士或渡海小輪。（啟德體育園網站）

啟德體育園今日（3月1日）開幕，典禮6時半在可容納5萬人的主場館舉行。屆時會有3萬多名觀眾入場觀看開幕禮及表演。

文化體育及旅遊局表示，8,500張出售門票中，截至昨日（2月28日）晚上10時，已有超過5,500張啟德體育園開幕典禮實體門票被換領，即仍有3,000張門票未兌換實體票，換領時間由今早9時至下午3時截止，局方提醒市民要預留時間到啟德體藝館換領處，換取實體票才可以入場。

當局又提醒，入場觀眾不可以帶水樽、長雨傘，或專業攝影器材，並呼籲前往開幕禮的市民，盡量乘搭公共交通工具。觀眾前往可乘搭港鐵、巴士，或由北角碼頭乘渡海小輪，前往九龍城碼頭再步行，半小時一班。

港鐵站

啟德青年運動場：

宋皇臺站D出口，步行約5分鐘

啟德站D出口，步行約13分鐘



啟德體藝館：

啟德站D出口，步行約8分鐘

宋皇臺站D出口，步行約10分鐘



啟德主場館：

宋皇臺站D出口，步行約10分鐘

啟德站D出口，步行約12分鐘



港鐵稱因預計有約4萬人參與開幕禮，故會加強屯馬綫啟德站和宋皇臺站相應調整車站安排和列車服務。（資料圖片）

港鐵指3月1日會作相應部署加強列車服務，並透過推出相關專頁、懶人包及短片等，提供交通攻略和出行小貼士等資訊，加強乘客資訊，令選乘鐵路往返園區

的旅程更輕鬆方便。港鐵稱因預計有約4萬人參與開幕禮，故會加強屯馬綫啟德站和宋皇臺站相應調整車站安排和列車服務，安排包括：

車站服務安排

• 加派逾一百五十名人員於啟德站及宋皇臺站協助乘客

• 於晚間特定時段,特別是觀眾離場時間,實施出入口單向進出的特別安排啟德站: B、C 及 D 出入口將「只供入站」; A 出入口將「只供出站」宋皇臺站: D 出入口「只供入站」



列車服務安排

• 屯馬綫列車服務加密至早上繁忙時間相若水平，約2至3分鐘一班車

• 因應實際需要，安排屯馬綫「空載列車」於啟德站及宋皇臺站接載乘客



▼啟德體育園 港鐵交通懶人包▼



啟德體育園附近的巴士站，一共有60多條路線。（啟德體育園網站）

巴士站

九龍城碼頭巴士總站

香港盲人輔導會（木廠街）

中華煤氣公司（馬頭角道）

九龍城轉車站 - 富豪東方酒店

九龍城轉車站 - 宋皇臺公園

亞皆老街球場（馬頭涌道，亞皆老街遊樂場外）

亞皆老街球場（亞皆老街，亞皆老街遊樂場外）

亞皆老街球場（亞皆老街，家歡樓外）



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散場巴士特別線

城巴和九巴共設10條散場特別線，包括SP1、SP2、SP3、SP5A、SP5B、SP6、SP7、SP9、SP10、SP11，往港九新界各區。九巴指，活動結束後約15分鐘，巴士會於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出，九巴月票適用，乘客可在轉車站享第二程車資免費。城巴亦於屯門公路、將軍澳隧道及香港島等轉乘站，提供轉乘優惠。