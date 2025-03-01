音樂才子方大同面對頑疾5年　2.21 上周五安詳去世　終年41歲

香港歌手方大同於2月21日早晨去世，享年41歲。方大同建立的獨立音樂廠牌賦音樂今日（1日）在在微博發文指，方積極的態度面對頑疾5年，並於2月21日平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想，指「他所留下的音樂與圖畫小說是永恒的精神財富」。​



2025年3月1日，方大同自建獨立音樂廠牌「賦音樂」公布方大同的死訊。（賦音樂）

方大同（微博圖片）

音樂才子方大同曾於2008年得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇男歌手金獎」，並於2017年獲台灣金曲獎「最佳國語男歌手獎」，擅長R&B曲風，曾創作及演唱多首膾炙人口歌曲，包《Love Song》、《三人遊》、《愛愛愛》等。

他於2010年曾因操勞過度數度「爆肺」入院，推出專輯《JTW西遊記》後，在2017年成立工作室個人音樂廠牌「賦音樂」，並淡出幕前。「神隱」數年後，於去年推出新專輯《夢想家 The Dreamer》，並於上月13日曾在微博轉發其原創的新歌《那沙漠裡的水》MV。

他曾在去年9月拍片透露，因患病而閉關，指：「我好一陣子呢因為生病，所以處於一個閉關狀態，也有點像關閉狀態」，並稱「在康復的路上」。