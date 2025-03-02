肺炎｜四分一受訪者知悉屬最多死亡人數肺病　調查團體：有待提升

一項關於肺炎的網上調查顯示，25%受訪者知道肺炎是肺疾中死亡人數最多，多達六成誤以為肺癌是肺病頭號殺手。調查團體指代表大眾低估肺炎的致命風險，可見公眾對肺病的認知仍有待提升。



香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）於上月5日至18日期間，進行網上「肺病的事實與謬誤」問卷調查，訪問了1,044人，覆蓋了不同年齡、性別和學歷。

調查結果顯示，只有兩成半受訪者知道肺炎是肺疾中死亡人數最多，六成受訪者誤以為肺癌是肺病頭號殺手。

根據香港衞生防護中心數字，肺炎是香港第二位致命疾病（第一位是惡性腫瘤，各種癌症），平均每日奪走31港人性命。

肺炎的住院及死亡人數近年有明顯上升趨勢。從2005至2016年，肺炎入院人數由29,920人激增至64,395人。2005至2022年，死於肺炎的人數，也從4,290人增加10,499人；2023年肺炎奪命人數高達11,334人，佔死亡人數約兩成(19.9%)。死亡率自65歲以上有明顯的增長；在冬季流感高峰期，肺炎肆虐尤甚。

公眾對會引起肺炎的肺炎球菌亦認知不足。近三成受訪者（29%）以為年輕及健康狀況良好的人，不會感染肺炎球菌；各一成人答錯肺炎球菌疫苗不可與新冠疫苗同時接種（11.7%），或誤以為肺炎球菌疫苗需要每年接種（10.9%），稍少於一半人（48. 4%）知道曾染過肺炎球菌患者有可能再次受感染。

其他大眾認知不足的肺病包括慢阻肺病、肺纖維化等，可幸大部分受訪者對於睡眠窒息、哮喘，以及吸煙禍害有充分認識。

為了提升大眾對肺病的認知，香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）將於本周六至下周日（8-9日）於荃灣荃新天地二期舉辦「『肺』事知多啲健康嘉年華」，透過「哮喘、慢阻肺病、肺癌等最新資訊展覽、攤位遊戲、簡單肺健康測試、呼吸運動、八段錦工作坊、扭波波同樂等，以互動方式讓大眾認識各種肺疾的風險，以便及早預防及診治。