今日新聞8分鐘｜荃灣老婦遭小巴撞到昏迷｜方大同止痛藥箋折紙鶴

大坑勵德邨道比亞迪泊車失控撞牆 4人受傷

今日（2日）中午12時44分，大坑勵德邨道露天停車場，一輛比亞迪私家車懷疑在泊車期間失控撞牆，車上男司機及3名乘客受傷，被送往律敦治醫院治理。現場可見，比亞迪右邊車頭撞向勵德邨邨榮樓外牆，安全氣袋彈出。該比亞迪的行車證為於上月11日首次登記，即新車落地不足一個月便生意外。

麻疹病人曾訪體院餐廳 運動員感擔心會勤洗手 有人稱體院沒通知

一名38歲男子二月初到訪越南返港後，確診感染麻疹，傳染期內曾到訪香港體育學院餐廳。有運動員表示幾乎每天都在餐廳用膳，擔心可能受感染，亦有運動員未收到體院通知。他們均表示會勤洗手，做好防護措施。

男子疑墮沙田城門河遇溺 昏迷送院搶救後不治

沙田城門河懷疑發生遇溺意外。今日（2日）下午近4時，警方接報獲案，指一名男子在大涌橋路近小瀝源路對開的城門河中載浮載沉。救援人員趕抵救出事主，他陷入昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實不治。

孟公屋中年漢行山跣腳墮坡 手機浸水失聯 呼救兩日後終被發現

今（2日）早10時許，警方接獲村民報案指，行近孟公屋下村公廁時，聽到一名男子呼救，懷疑他被困於山坡，遂報案求助。救援人員接報到場，消防員於30米下的山坡底救出姓蕭（67歲）男事主，他當時躺臥在一個水坑附近。事主清醒，被送往將軍澳醫院治理。據了解，該名男子於上月（2月28日）被困至今，約2日後終被發現。

車Cam曝光｜荃灣楊屋道老婦拖雜物過路 遭綠Van轉彎撞飛昏迷

荃灣楊屋道近大河道昨午（3月1日）發生嚴重車禍，一名懷疑是拾荒者的71歲老婦過路期間，遭綠色專線小巴撞倒，昏迷送院搶救。67歲司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。車禍一刻的車Cam片段流出，一名老婦拉着一堆雜物，趁楊屋道來回線車輛因應紅燈停車時，由右至左急步橫過楊屋道，該處並無行人過路處，然後她走上楊屋道東行方向的行車線。其間，涉事綠色專線小巴由大河道右轉楊屋道東行線，將老婦撞飛倒地，小巴撞上後始煞停。

方大同去世｜內地媒體曝臨終前狀態：將止痛藥的說明書折成千紙鶴

香港歌手方大同在2月21日離世，不過死訊直到3月1日才公開，且告別式也已完成。

搖頭反白眼＋與特朗普爆罵戰 澤連斯基傳會前才被建議要跟劇本走

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤時爆發罵戰。美媒指，澤連斯基在進入白宮前才被建議照劇本走，以感謝美國政府開頭，簽完協議結尾，但會議依舊失控。

公務員凍薪｜仍照「跳point」加薪 楊何蓓茵：40%公僕非每年加薪

新一份財政預算案提出全體公務員凍薪，公務員事務局局長楊何蓓茵說，大部分公僕理解凍薪的決定。至於外界質疑，公務員仍可按增薪點加薪，她指有四成公僕並非每年都會按此加薪，首長級更是每兩年才有一個增薪點。另一項預算案提出的是削減一萬個公務員崗位，坊間關注編制內仍有打字員，楊何蓓茵確認政府仍有百多名打字員，「一早已經唔係用緊打字機喺度打，轉晒文書軟件」，解釋部分資料涉機密或敏感，不可以外判輸入，必須由公務員做，惟打字員已由高峰時的3000多人回落，大部分人透過培訓轉任文書助理等。