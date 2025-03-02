春雷｜天文台預測周二有明顯降雨及雷暴　可能周一晚上提早響初雷

溫暖潮濕的海洋氣流在過去一兩日逐漸影響廣東沿岸地區，本港今日（2日）大霧，天文台預料潮濕有霧及相當溫暖的天氣會在明日（3日，星期一）維持，但各電腦模式對於之後本港會否有降雨，仍有分歧。



本周三（5日)是二十四節氣的「驚蟄」，傳統上認為這天上天以打雷方式驚醒冬眠的蟄居動物。不過天文台指，最新預測這股「春雷」會提早於星期二（4日）到來，甚至有預測明晚就來個初雷，提醒市民星期二（4日）出門應帶備雨具，料有較明顯降雨及有雷暴，早上部分地區雨勢可能較大。周三起「倒春寒」，之後數日相當清涼。



+ 3

中環碼頭的天氣照片顯示本港今早有霧。

溫暖潮濕海洋氣流近日逐漸影響廣東沿岸

天文台科學主任今日（2日）以「初雷報到．乍暖還寒」為題發表新一期〈天氣隨筆〉，指溫暖潮濕的海洋氣流在過去一兩日逐漸影響廣東沿岸地區。本港今早有霧，多處地區的能見度曾降至1,000米以下，而日間天氣相當溫暖，多區氣溫上升至27度或以上。天文台預料，潮濕有霧及相當溫暖的天氣會在明日（3日）維持。

電腦模式預測星期二地面等壓線及氣溫（左）和高空500百帕斯卡的相對濕度和位勢高度（右）。

冷鋒周二橫過廣東 或現今年首場雷暴 電腦預測存分歧

至於周二（4日），天文台指，一道冷鋒會橫過廣東，同時受高空擾動影響，該區天氣將變得不穩定，或會出現今年首場較明顯的降雨並有雷暴。

不過天文台指仍有變數，現時電腦模式對強降雨區的位置仍有分歧，部分電腦模式預測高空擾動位置較南，較強降雨區亦在珠江口附近；但亦有一些電腦模式預測高空擾動位置較北，因而強降雨集中在廣東內陸。

不同電腦模式對星期二（4日）較強降雨的預測位置仍有分歧。

本港有可能周一晚上已出現驟雨及雷暴

高空擾動的移動速度亦為降雨開始的時間帶來變數，本港有可能在周一晚上已出現驟雨及雷暴。然而根據主流電腦預測，周二出現顯著降雨及雷暴的機會較高。

最低溫度概率預報顯示本週中至後期本港氣溫會逐步下降，接近週末天氣相當清涼。

接近周末降至14度左右 大雨可能令氣溫更低

至於本周中後期，天文台預料受冷鋒隨後的東北季候風及其補充影響，屆時本港有幾陣雨，氣溫亦會逐步下降，現時評估接近周末，市區會降至14度左右，若降雨較為頻密及持續，降溫幅度可能更大，新界部分地區可達寒冷水平（12度或以下）。

天文台又指，踏入初春，冷暖氣團不斷相互角力。當冷空氣勢力較強，暖濕氣團南撤時仍會出現較涼，甚至是寒冷天氣，華南或出現「倒春寒」現象。

總括而言，本港天氣在未來數日將出現明顯變化。明日仍然潮濕有霧，日間相當溫暖，晚上有幾陣驟雨；預料星期二會出現今年首場較明顯降雨及有雷暴，早上部分地區雨勢可能較大；隨後兩三日有幾陣雨，氣溫會逐步下降至相當清涼水平，新界部分地區寒冷。