新光戲院結業．全程重温｜尾場觀眾不捨離開　李居明謝幕後熄燈

屹立北角52年的新光戲院今晚（3日）「落幕」，「告別場」《小平你好》於夜晚11時完結。院方預告戲院主席李居明會聯同八和會館主席龍貫天、影視界代表薛家燕、電影界代表黎筱娉一同主持熄燈儀式，新光戲院正式走進歷史。



《小平你好》完場後，觀眾一直留下，不捨離開，等待李居明謝幕致辭。李居明透露會有新發展，「新光文化的精神一定可以繼續喺香港其他地方開花結果。」



▼3月3日至4日 新光戲院結業熄燈落閘▼



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在深夜11時50分，熄燈儀式開始。龍貫天在舞台上說，今晚是他人生中最值得紀念日子，新光戲院是他粵劇生涯開始，他特別多謝李居明。他以一句總結：「新光戲院不變還須變，心中永難忘。」

李居明介紹黎筱娉是他的舊老闆、舊上司。

薛家燕說，「我諗今日大家同我一樣，以一個好唔捨得心情嚟參與。」她指李居明多年來出錢又出力營運新光戲院，令粵劇界、演藝界及新人有演出機會，令大眾認識到先進藝術；她特別提到，每年都有一個免費出，李居民分文不收提供場地。她寄望李居明盡快找到新地方給大家演出。

李居明說，本來只想說「盡在不言中」，但其他人認為這不夠代表新光戲院52年「為我哋香港人所創造嘅嘢」。他憶述1972年新光開幕時，17歲他在戲院看電影《出土文物》，「估唔到52年後，會企係個舞台上，為新光戲院主持閉幕禮，睇住佢閂門、睇住佢執。」

新光係一個硬體，儘管佢冇咗，但係佢嘅軟件——就12年裏邊我哋37套戲寶，另外我哋新光精神永遠存在，所以出面嘅戲院我哋可以繼續去上映我哋粵劇，喺未來日子裏面，我希望可以有好多新嘅文化形式去演出，能夠繼續延續新光精神。 李居明

大概好快將來，我相信我就可以為大家公布。但係依家好多嘢都未成形、都未知，只要有熱情、大家繼續支持新光，新光嘅文化精神一定可以繼續喺香港其他地方開花、結果。 李居明

▼3月3日 新光戲院結業夜大批戲迷及市民捧場▼



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新光戲院最後一日，不少老中青戲迷及市民在下午已到來緬懷，或用不同方法記錄它。今晚7時半開場的現代粵劇《小平你好》，成為在戲院演出的最後一齣大戲，由龍貫天、陳咏儀、王超群、劍郎、陳鴻進、鄧美玲、呂洪廣、梁潔青、余仲欣等多位紅伶演出，全院滿座。

大戲在11時完結，院方在11時15分進行熄燈儀式，新光戲院正式告別戲迷。

▼3月3日 新光戲院結業．老中青市民到來緬懷▼



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1972年開幕 全院共有逾1700個座位 1980年代末期改裝

上世紀六七十年代，粵劇鼎盛，民營劇場遍地開花。新光戲院於1972年開幕，全院樓座（即樓上、又稱「超等」）連堂座，共有逾1,700個座位，吸引了不少中小型戲班來演出，經常全院滿座。

其後娛樂選擇愈來愈多，不再只有粵劇。1980年代末期，不少民營劇院都被收購，發展為高樓大廈，新光便成了當時為數不多的民營戲院，惟全院滿座的光景不復現，當時的經營者便將樓座改建成為二院，即現今的數碼電影院位置，讓小型戲班亦可在新光演出，培養了不少粵劇新星。

▼3月2日北角新光戲院結業前夕▼



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2005年業主想收回改建商場 汪明荃表粵劇界成功與業主續租

到了21世紀，粵劇發展更加艱難，欠缺資源，難尋場地。新光戲院曾數度傳出結業危機，首次發生於2005年，當時業主想收回作發展商場。同年8月，曾任八和館主席的汪明荃代表香港粵劇界與新光戲院的業主商討續租，政府亦介入斡旋，成功續租至2009年，其後再獲續租3年，租金由20萬元大幅增加至近70萬元。

「白武士」李居明2012年在租約最後數日 成功100萬月租續租至今

至2012年，新光再次傳出經營危機，不少粵劇名伶及愛好者感到震驚，包括李居明，他說：「新光可以話陪住我哋呢一代成長，係好重要的回憶。聽到消息後，就諗可唔可以救救新光。」他在結業前的最後數日與業主達成共識，變成「白武士」，以月租100萬元與業主續約。一年租金索價1,200萬元，12年即是約1.4億元，李居明苦笑指是「蝕本生意」，觀眾票房及場地租金收益少，加上廣告費及修繕費等，他形容「蝕咗嘅錢可以買幾層豪宅」。

▼2月22日北角新光戲院開放日▼

