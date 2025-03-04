送貨員涉殺3歲親女　被告自爆曾結婚　物件卻非女兒的親母

送貨員涉虐殺3歲親女案續審，控方今(4日)繼續播放被告與警方的會面錄影，被告被問及是否有發現女兒身上有傷勢時，初稱無留意，後稱或與女兒玩時令女兒大腿有瘀傷，他又稱沒有見到，不過聽護士有提。他又透露已婚，但對像並非女兒的母親梁小欣，而是另一女子，他稱因意氣用事才與該女子結婚，但婚後兩個月已與梁復合，該女子後來亦沒有再與他聯絡。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪自爆曾結婚，但物件不是女兒的母親梁小欣(圖)。（朱棨新攝）

平常會留家陪雅思讀書

庭上播放被告劉佳坪的錄影會面，劉指出，其女友梁小欣為無業，負責打理家頭細務，他有時會做散工，但多數時間都無工開，案發時，即2020年6月到7日中旬，他約工作了兩到三天。他平常在家會陪雅思讀書，有時她會自己玩，因為疫情關係，沒有帶她外出。

初稱無留意到雅思的傷勢

劉又提到，當雅思媽媽忙於打理家務時，他會為雅思洗澡。警察問他自2020年6月起為雅思洗澡時，有沒有發現她身體上有任何傷勢，劉起初表示沒有留意，之後又聲稱聽不到警方的提問。警察重複問題後，劉表示雅思有時會和他「抳下抳下」，他不知有時會否太大力，令雅思大腿上有瘀黑。

兩父女會互相按摩

警員續問劉，雅思大腿上的甚麼位置見到瘀黑色，劉稱沒有見到，只是聽到護士說過，因而想起可能是早前與雅思「抳嚟抳去」時令她受傷，劉隨後再補充指，他不會太大力，又說：「自己個女點會用咁大力去整？」劉又解釋只是與雅思玩，兩父女有時亦會互相按摩，雅思亦會為爺爺嫲嫲及其他家人按摩。

雅思事發前吃飯比較慢

警察續問劉有沒有見過雅思的頭部受傷，劉起初表示不清楚，其後又說不記得。警察亦有問雅思在事發時的精神狀態續，劉指雅思與平常一樣精靈，只是吃飯比較慢。劉又稱雅思由三月開始持續出現低燒跡象，曾因此到廣華醫院留醫，醫生指雅思可能因為出牙才有此情況。

已婚但物件不是女兒母親

警員亦有查問劉的婚姻狀況，劉稱他已婚，但物件不是雅思的母親梁小欣，而是另一名由朋友介紹的陳姓女子。他與陳由朋友介紹認識。他與梁吵架分手，空窗期與陳一起，其後因意氣用事，2018年6月與陳結婚，同年8月便與梁復合，其妻得悉他要入獄後已離開，且無法聯絡，因此他亦打算單方面離婚。

案件編號：HCCC61/2022