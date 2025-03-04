旅發局預計今年4900萬旅客訪港　撥款削20%　叫停無人機煙火表演

本港去年錄得4,500萬人次旅客入境，旅遊發展局綜合各個市場推算，預測今年入境旅客增加約一成至4,900萬人次。去年非內地旅客當中，首三位最多依次為台灣、菲律賓及美國，當中菲律賓旅客近120萬人次創新高，更比2018年多出29%。



旅發局2025/26年度撥款將減少兩成至12.35億元，總幹事程鼎一今日（4日）強調推廣旅客「熱度、初心冇改變，係更加精準來做」，跨年倒數等六大項目不會受影響，但去年開始的每月無人機表現或放煙花，則不會繼續，改為配合節慶更精準舉行，並且會更加審慎在宣傳及贊助方面的開支。



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2024年有4,500萬旅客訪港，比2023年增加31%。(旅發局圖片)

去年本港有約3,400萬名內地旅客及約1,050名其他旅客訪港，分別按年增27%及44%，總數比2023年增加31%至4,500萬人次。當中過夜旅客佔50%，平均逼留3.2晚，與2023年一樣。程鼎一表示滿意這個數字，「最高興係非內地旅客有增長，台灣旅客增長理想。」

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