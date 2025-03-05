明愛醫院75歲老翁錯餵「正常餐」哽死　院方致歉　兩涉事護士休假

明愛醫院今日（5日）下午將會見傳媒，公布一宗醫療風險警示事件。九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，3月3日明愛醫院有一名75歲男病人在餵飼期間被發現「哽親」，搶救後不幸離世，院方檢視後，初步認為因人為溝通出現問題導致不幸事件，並隨即與家屬會面、交代及致歉。



九龍西醫院聯網總監羅振邦（中）、明愛醫院行政總監關慧敏（右）及醫院管理局九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）張偉文（左）3月5日下午交代明愛醫院病人被錯餵食物「哽親」後死亡事件。（林遠航攝）

明愛醫院。（資料圖片）

明愛醫院行政總監關慧敏指，病人75歲，2月28日因肚脹、無大便入住明愛，本身有高血壓及認知障礙，據紀錄去年開始吃「免治餐」，即將固體食物打碎令其較流質；並於今年2月起開始吃軟狀食物。

關慧敏指，病入院後最初需禁食及靜脈注射以補充水份，後情況好轉及可排大便，醫生認為可開始吃流質食物，並在3月3日認為他情況有改善，醫生評估後認為可吃「平時食物」，故在紀錄上寫「DAT」、即可吃平時食物，但相信負責護士及醫生溝通上出現問題，誤以為可吃正常餐，故安排正常常餐。

同一時間有護士學生工作，並按指示餵食病人，一開始均十分細啖及評估能否吞嚥，之後病人咳嗽，護士學生隨即停止餵食並通知護士及醫生到床邊檢視病人情況，及後用喉管吸口水及分泌物減阻塞。

關表示，DAT是常見常用指示，但照顧病人不能只寫一個字在排板，要好好了解溝通，因病人每一刻每一秒都可能有變化，進院前吃的食物但也可能因體質變化而要調整。她指護士學生是知道該指示跟進執行，事件由負責護士同事給指引予護士學生，現時兩人在休假當中。

關慧敏稱事件中對病人離世感難過，已兩度與家屬會面及解釋，致以深切慰問及抱歉，病人聯絡主任會續提供協助，與家人保持溝通及盡力協助，又指今次不幸事件顯示醫護在溝通上出現問題，在病人膳食指令理解有分別，故會成立根源調整委員會分析跟進。