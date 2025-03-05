消息：明愛醫院一名病人疑被餵錯食物窒息　其後死亡　院方將交代

明愛醫院代表今日（5日）下午將會見傳媒，公布一宗醫療風險警示事件。消息指，事件涉及懷疑因人為溝通失誤，導致一名70餘歲男病人於周一（3日）被餵錯食物，而該病人後來離世。據悉，事主因腹痛便秘入院、須進食簡餐，但周一由護士餵食期間疑被餵錯食物，後窒息暈倒，其後死亡。據悉，事件涉及一名實習護士。



明愛醫院。（資料圖片）