消息：明愛醫院一名病人疑被餵錯食物窒息 其後死亡 院方將交代
撰文：陶嘉心
出版：更新：
明愛醫院代表今日（5日）下午將會見傳媒，公布一宗醫療風險警示事件。消息指，事件涉及懷疑因人為溝通失誤，導致一名70餘歲男病人於周一（3日）被餵錯食物，而該病人後來離世。據悉，事主因腹痛便秘入院、須進食簡餐，但周一由護士餵食期間疑被餵錯食物，後窒息暈倒，其後死亡。據悉，事件涉及一名實習護士。
醫療事故｜穿安全背心60歲婦醫院病房繃帶纏繞頸部 急救無效亡醫療事故｜荃灣港安醫院孕婦剖腹生產後出血亡 衛生署轉介醫委會因醫療事故被判專業失德 現為衛生署醫生 署方：按既定程序跟進醫療事故｜26歲病人聖保祿醫院做腹腔鏡手術 手術用品遺留體內醫療事故｜31歲孕婦剖腹產後出血亡 荃灣港安醫院確認並深表痛惜明愛醫院女病人服務助理疑遭非禮 69歲竊案犯涉「胸襲」當場被捕明愛醫療事故｜ICU醫生稱問題難靠智慧氧氣樽解決 增人手更重要明愛醫院事故｜即推四短期措施 氧氣樽加提示卡 明年引入智慧樽明愛醫療事故｜無涉事醫護停職 院長：幫唔到手覺得唔開心醫療事故｜明愛醫院病人血氧下降 急送ICU時無開氧氣樽氣閥後亡明愛醫院爆抗藥性金黃葡萄球菌群組 患長期病患6歲女童亡