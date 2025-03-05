明愛醫院「餵錯餐」致病人哽死　陳凱欣指醫院派餐時應有雙重把關

明愛醫院發生「餵錯餐」事故，醫生在須吃「軟餐」的75歲男病人病歷上寫上「DAT」、即給予其合適可吃食物，但疑出現溝通理解問題，當時負責餵食學生護士誤餵固體正餐，病人其後哽到，搶救後不治。



立法會議員陳凱欣認為事件涉及醫護之間對「DAT」術語理解有落差，稱部份醫院會在床頭牆上寫明只可吃流質食品，認為醫院應考慮有雙重把關，例如在床頭牆上寫上病人狀況，或派飯時數清楚有多少病人需吃流質食物，又擔心是否因護士人手不足未有時間清晰指導學護，希望根源調查委員會能調整清楚。



明愛醫院發生「餵錯餐」事故，院方3月5日開記者會交代並向家屬致歉。（黃浩謙攝）

立法會議員陳凱欣表示，「DAT」術語已沿用很久，院方認為學護清楚明白該術語意思，但最終理解出現誤差，導致事件發生。她稱近日曾到醫院探病，留意到病床床頭牆上會寫有禁食、禁落床、只可吃流質食品等字眼，不知明愛醫院是否有同樣做法，或已轉用電子病歷。

她認為學護非有心出錯，院方應考慮在派食時做雙重把關，若在床頭寫上相關狀況，或不會有事件發生；又或是派餐時數清楚有多少病人只可吃流質食物等，防止出錯。

立法會議員陳凱欣指學護非有心出錯，院方應考慮在派餐時做雙重把關。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳凱欣又說，事件反映兩個憂慮，包括醫護溝通上是否互相理解其講法，認為亦應檢視「DAT」這個用字是否有需要再演譯清楚；第二是護士人手嚴重不足，擔心事件是否涉及人手不足致未能全面指導學護引起，認為根源調整委員會應交代清楚人手及過程。

香港病人政策連線主席林志釉則稱，過去醫療事故常指是學護、實習醫生犯錯，令大家關注學護資格經驗不足問題，但強調工作是由註冊護士委派，故在明知學護臨床經驗不足前，中間溝通、交棒必須清晰明確，不能有任何含糊。

香港病人政策連線主席林志釉認為，「DAT」術語本身是無問題，但在病歷上當然可以「寫多幾隻字、中文英文寫得清楚啲」。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

他表示，餵食、抽血等工作或涉及入侵性程序，任何不良反應都可能導致病人有生命危險，故在交棒予無足夠經驗學護做之前，必須確保他有能力做到及知道病人情況，「學護要當佢白紙咁咩都唔識，預佢會出錯，所以有咩風險都要講定」。

他認為，「DAT」術語本身是無問題，但在病歷上當然可以「寫多幾隻字、中文英文寫得清楚啲」，務求執行的護士不會因經驗不足而餵錯餐。他希望根源調整委員會可檢討現時餵食方式，並針對學護餵食過程中會否有機會犯錯。