支聯會拒交資料案　鄒幸彤鄧君岳等3人終極上訴得直

已解散的支聯會被指未按警方要求交出資料，時任副主席鄒幸彤及兩名常委，被裁定《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」罪成，各被判囚4個半月。他們早前向終審法院提上訴，指控方需證明支聯會為「外國代理人」，而非「有合理理由相信」支聯會為「外國代理人」。上訴方亦指，控方以公眾利益豁免權(PII)為由，隱去部份資料，令被告無法抗辯，造成不公。終審法院今（6日）頒判辭，5名法官一致裁定鄒幸彤等3人上訴得直，鄒幸彤聞判決做出「V」字手勢。



法官在撮要理由指，控方從證據中移走了本可藉以確立支聯會為外國代理人的唯一材料，該些裁料全被遮蓋，對控方舉證不但適得其反，亦令各上訴人無法得知控方對有關罪行的必要元素的論據為何，因而不可能得到公平審訊。



上訴人為鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光。他們被控違反《國安法實施細則》，指他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

上訴人之一的鄧岳君得知上訴得直後面露笑容。（朱棨新攝）

鄒幸彤。(資料圖片/朱棨新攝)

上訴人徐漢光。(資料圖片/何柏佳攝)

上訴涉及四項爭議，包括控方是否須證明支聯會事實上是「外國代理人」、而非僅警務處處長有合理理由相信為「外國代理人」；相關的法律測試，是否禁止被告以挑戰通知書有效性為抗辯理由；通知書能否要求提供《國安法》實施前已存在的資料；以公眾利益豁免權(PII)為由，遮蓋部份資料，是否令被告未獲公平審訊。

案件編號：FACC 10、11/2024