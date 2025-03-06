「快必」譚得志煽動罪終極上訴被駁回　官指區院可審相關案件

人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，涉多次在街站發表煽動言論，包括提及「光復香港．時代革命」口號，被裁定發表煽動文字等罪成，遭判囚40個月。他早前向終審法院提出上訴，指控方需證明被告有煽動他人使用暴力的意圖，又認為煽動罪屬可公訴罪行，應交由高等法院審理，讓陪審團決定相關言論是否屬煽動。 終審法院法官今（6日）駁回譚的上訴，並重申區域法院在《國安法》實施前及實施後，均有審理該控罪的司法管轄權。



人民力量副主席譚得志（快必）。（資料圖片）

上訴人譚得志，經審訊後被裁定11項罪成，分別為1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，被判囚40個月。

譚上訴爭議案件應在高院審

是次上訴包括2項爭議，分別為《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪，是否屬可公訴罪行，須在高院原訟庭審理；和控方是否須證明被告有煽動他人使用暴力的意圖。

國安法前及後區院均可審煽動罪

終院法官在判辭認為，純粹按字面詮釋《國安法》第41(3) 條並不理想，亦不符合《國安法》的文意及目的，認為該控罪可順帶移交至區域法院審訊，故譚所涉的「發表煽動文字罪」，可以且已有效地移交至區域法院審理，並指無論在《國安法》實施前或後，均有審理該控罪的司法管轄權。

案件編號：FACC 12/2024