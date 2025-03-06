啟德體育園設施今起供預約　手機App有頁面一片空白無法輸入資料

繼開幕禮疑現保安漏洞、桌球賽離奇趕客後，啟德體育園疑再有「甩轆」。園區明日（7日）起陸續開放設施予市民使用，並在今早（6日）7時起開放會員預約，可預訂未來10日可供租用的體育運動設施，首階段為青年運動場跑步徑及乒乓球設施，可在網站及手機應用程式預約。



至中午12時，啟德體育園手機App懷疑仍未準備好未能登入，以訪客登入後按「預約設施」亦一片空白；至於網上預約則無出現問題，亦不需排隊。《香港01》正向園方查詢。



▼啟德體育園3月1日開幕禮表演情況▼



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有市民觀看青年運動場門外的告示。（資料圖片/顏銘輝攝）

啟德體育園明日起會陸續開放設施予會員使用，並於今日起提供預約服務。據園區張貼告示，所有年滿15歲人士在登記會員後，今早7時起可透過網站或手機App預訂未來10日內可供租用的體育運動設施，首階段先開放啟德青年運動場跑步徑及乒乓球設施。

記者今日中午12時嘗試登入網站及手機App預約，發現其手機App疑似仍未準備好，不僅無法登入帳號，以訪客身份進入後，多個功能均無法使用。

啟德體育園網站預約功能正常。

啟德體育園網站預約功能正常。

其中「預約設施」一欄，點進去後未有相關設施的預約資訊，只空白一片寫着「體育設施」；其餘「活動及門票」、「社區活動」、「購物」、「美食」及「泊車」等功能亦是空白一片，只有交通指南資訊可供瀏覽。

至於網站預約則無該問題，在網站可以訪客身份或登入帳號，獲取可預約資訊，毋須排隊。市民進入預約頁面後，有10分鐘操作時間，挑選想預約時段等。

啟德青年運動場門外所貼的告示。（顏銘輝攝）