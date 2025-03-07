港鐵加薪1.8%至5.4%　工會稱未達資方要求：但已是近年最貼近一次

港鐵董事局今日（7日）通過新一年薪酬調整方案，非經理級員工的基本薪酬加幅為1.8%至5.4%，加幅較過去兩年少。香港鐵路工會聯合會認為，加薪未達工會要求，之前已多次表達訴求，包括加幅不低於去年，但稱已是近年來最貼近工會要求的一次。



港鐵3月7日公布新一年薪酬調整方案。（資料圖片/盧翊銘攝）

港鐵今年提前於3月與工會開會，交代最新薪酬方案。港鐵表示會按評分表現加薪，非經理級員工的基本薪酬加幅為1.8%至5.4%，加幅較過去兩年少。另外，全體員工可獲相等於0.2個月薪酬獎金，推薦獎金亦由6,000元加至8,000元，洗衣補貼加10元至300元。

香港鐵路工會聯合會表示，曾多次向管方表達對2025年度薪酬調整訴求，包括薪酬調升及獎金不低於去年。工會認為，是次加薪雖未達工會要求，但是近年來最貼近工會要求的一次。

香港鐵路工會聯合會認為是次加薪未達工會要求。（資料圖片/盧翊銘攝）

港鐵昨日（6日）公布大賺近158億元，按年升超過100%，其中香港車務營運的總收入較2023年增加14.3%至230.13億元。工會表示，同事背負繁重壓力堅守崗位，為市民大眾提供安全、穩定的鐵路運輸服務，期望得到合理回報。

工會指，對於設立有效年資制度，以及改善現時夜更、特早夜等津貼及C1醫療計劃下員工的醫療福利等訴求，港鐵管方沒有正面回應，工會將為同事繼續跟進。工會期望港鐵能夠充分肯定員工的付出和價值，並繼續改善薪酬福利機制，以激勵全體員工的專業和拼搏精神。