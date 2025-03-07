隨國民黨員來港女子　被指多年前曾涉洗黑錢被捕　覆核保釋被拒

台灣女子上月隨國民黨傳崑萁及花蓮縣政府人員等人來港參予活動時，被指多年前一宗電話騙案中清洗1.5萬美元（折合約11.6萬港元）黑錢，入境香港時被捕。她被控1項洗黑錢罪，案件今（7日）在西九龍裁判法院作保釋覆核申請。裁判官聽取陳詞後，拒絕其保釋申請。案件押後至4月17日再訊，期間被告繼續還押。



前花蓮縣長傅崐萁(圖)上月率團來港參與活動時，隨團一名女子被指曾涉洗黑錢被捕。（資料照／風傳媒）

女被告陳慧芝在西九龍法院要求覆核保釋被拒。

女被告陳慧芝，55歲，台灣藉，報稱業務發展。她被控於2019年12月19日，在香港知道或有合理理由相信一筆存於中國銀行(香港)的1.5萬美元款項，全部或部份為從可公訴罪行的得益而仍處理該些財產。

女被告被指上月隨國民黨立院黨團總召傅崐萁，花蓮縣政府人員來港參加旅遊博覽會。

案件編號：WKCC723/2025