政府未來一年停售商用地不停住宅地　甯漢豪：須照顧社會需要

新一份財政預算案指未來一年不推售商業用地，發展局局長甯漢豪今（8日）表示，考慮到本港甲級寫字樓的空置率達1,500萬平方呎，市場可能要7至10年才能消化，商業用地庫存量亦高，加上市場變化大，政府推地會每年按情況檢視，並考慮增加產用地彈性，例如不再限只能用作酒店或寫字樓等。至於為何不一併停售住宅地，甯漢豪則稱住宅用地規劃是經過10年推算，須照顧社會需要，按目標推地，強調不存在抬市。



政府指未來一年不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

甯漢豪今早在電台節目表示，政府今年停售商業用地，因本港甲級寫字樓的空置率總面積達1,500萬平方呎，市場可能要7至10年才能消化，指雖然商業樓面空置率有不同估算，部份大廈空置與位置等有關，但因現時商用地庫存量高及市場變化快，故政府推地須視乎每年情況作檢視，並考慮增加商業用地彈性，例如不再規限用地只能用作酒店或寫字樓。

問及為何不一併停售住宅土地，甯漢豪指住宅用地規劃是經過10年推算，有必要照顧社會需要，市民大眾對於私營房屋有需求，若政府貿然提出市場擔心樓價不去推，難以向可負擔樓房、想要多些樓盤的市民交代，強調並非為了抬市，而是按目標推地，並盡量做到不會經常流標，因經常流標會影響市場及持有現樓業主信心。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片/黃浩謙攝）

政府正研讓發展商可分期支付北部片區地價，她指地價屬政府收入，及早收取對政府有好處，過去投得土地的發展商須在一個月內付全款，運行良好，不能輕易放棄有關做法，但容許分期支付地價，是針對大規模土地開發，如北部都會區片區開發，發展商要投放100至200億成本，可彈性處理，甚至可在後期有收益時與政府分成，局方正就有關方案向業界進行意向調查。

至於明日大嶼方面，她指交椅洲人工島填海工程並非擱置，只是非現階段優先項目，暫未有推展時間表。她稱會繼續已展開的研究工作，因立法會曾批出5.5億撥款為人工島規劃及研究，去年亦展開3個涉及9,000萬元的勘探工作，若不繼續或會面臨違約賠償，之後再開展也會有額外開支，強調已進行的項目不會浪費或過時。