諾如病毒｜日本食店連環爆食物中毒　衞生防護中心籲遊日要小心

日本是港人最愛旅遊國家之一，近日大阪米芝蓮名店「喜一」與鳥取縣米子市一間和菓子店因爆發諾如病毒群組被停業。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今（8日）提醒市民外遊時應提高警覺，尤其日本近期感染性腸胃炎的活躍程度有所上升，特別呼籲遊日或在日本的市民注意個人、環境及食物衞生，減低受感染風險。



大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook）

大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook）

徐樂堅表示，根據日本當局公布的資料，由上月至今已有超過150人因為光顧大阪府一間日本料理「喜一」或進食鳥取縣米子市一間和菓子店「清月」製造的日本甜點、包括草莓大福而感染諾如病毒。

他表示，日本衞生當局的資訊也顯示，近期當地感染性腸胃炎的活躍程度有所上升，由於日本是鄰近香港的熱門旅遊地點之一，故特別呼籲計劃或正在當地的市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅呼籲市民遊日小心。（資料圖片)

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅呼籲市民遊日小心。（資料圖片/梁鵬威攝）

他續稱，一般來說，諾如病毒在冬季會較為活躍，諾如病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸少量諾如病毒，亦有機會受感染；病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發，由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

中心又指，諾如病毒的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適，大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善，提醒市民在外進食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物、確保食物已徹底煮熟才進食等。