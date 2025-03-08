今日新聞8分鐘｜ 的士撞單車 司機涉危駕｜兩少年海底撈「加料」

緬甸詐騙營｜餘下一名獲救港人昨留泰助調查 今早已返港

保安局昨日宣布，再多六名被禁錮緬甸園區港人獲救，當中五人已於昨日返港，餘下一人亦已於今早在當局的專責小組成員陪同下抵達香港。

保時捷司機疑打瀉飲品分神「自炒」 尖沙咀太空館外撞安全島欄杆

今日（8日）上午10時24分，一輛保時捷電動跑車在尖沙咀梳士巴利道太空館對開失事，撞路中安全島欄杆，司機一度被困。救援人員接報到場時，司機已經解困自行落車，沒有受傷，警方在場展開調查。

沙田馬場對開大埔公路8車串燒 5人受傷 據報有人曾被困

沙田發生車禍。今日（8日）下午3時05分，警方接獲報指，多輛私家車沿大埔公路沙田段往上水方向，駛至馬場對開時，在快線「串燒」首尾相撞，據報有人曾被困車廂內。大批救援人員趕至，證實有8輛車牽涉在內。所有司機及乘客均自行逃出，其中3男2女受輕傷，全部清醒，其中3人被送到威爾斯親王醫院治理。

屯門的士撞單車 單車男飛墮地上昏迷送院亡 司機涉危駕被捕

屯門發生奪命車禍。今日（8日）清晨6時許，一輛新界的士沿青山公路藍地段行駛，至121號對開過路處撞倒一輛單車。68歲姓梁單車男飛墮地上，重傷昏迷，隨後由救護車送往屯門醫院搶救後，延至早上7時31分不治；的士司機涉嫌危險駕駛被捕。

涉向海底撈鍋底小便 2名17歲男子被上海警方行拘

網傳近日有人在海底撈用餐時向鍋底內小便，對此，上海警方周六（3月8日）通報指，已依法行政拘留兩名17歲男子。

美國SpaceX星艦第8次試飛失敗 飛船翻滾爆炸 碎片散落加勒比海

美國太空探索技術公司（SpaceX）新一代重型運載火箭「星艦」（Starship）周四（6日）從美國德克薩斯州（Texas）發射升空，實施第8次試飛。升空後不久，火箭第二級飛船與地面團隊失去聯繫。太空探索技術公司之後證實任務失敗，飛船在飛行不到10分鐘便發生爆炸，並在加勒比海和大西洋附近形成大量碎片雲。

38婦女節｜女收派員日送逾百件貨 搬近百公斤重家俬：女仔都做到

今日是三八婦女節，在大眾眼中，快遞物流業是以男性主導的行業，但近年愈來愈多女性打破藩籬入行，同工同酬。她們除了一樣要「快手快腳」派件，更要做「大力士」。有女收派員日協助送逾百件貨，甚至要搬寄運家俬，最重一件達90公斤，她認為工作無分男女，巾幗不讓鬚眉，「女仔都可以做到好多嘢！」；亦有女倉務員曾因體型「細粒」，遭人質疑能力，卻憑細心和動作快，一日能分揀超過1,000件貨物，成為同事眼中榜樣，她說「希望所有行業都唔好再分男女，做到嘅就做！」

38婦女節｜主婦變車長 地獄訓練克恐懼 女兒讚媽咪好型成動力

今日（8日）是婦女節，巾幗不讓鬚眉，女性在不同崗位也能撐半邊天。九巴女車長駱本香，曾是家庭主婦，後因家庭原因要獨力照顧女兒，決定重投職場。選擇投考車長，她卻「恐懼」巴士，面對困難沒選擇放棄，自行走到巴士總站「地獄式訓練」，又買來巴士模型回家「擺陣」模仿路面情況，練習轉彎。到第一次讓女兒坐上自己所駕巴士，女兒的一句：「媽咪好型」成為她每日接載乘客動力。

旺角「登打士茶餐廳」3.31結業 女店主期望為30隻流浪貓找好人家

開業8年的旺角「登打士茶餐廳」，因經濟轉差，生意不佳，今個月31日結業。女店主琳琳為人熟悉是她落力救助流浪貓，自2018年至今，琳琳已救助至少268隻流浪貓，部份由她自己領養，其他則覓得歸宿，茶餐廳即將結業，仍有約30隻貓等待領養。琳琳表示，未有新主的流浪貓，她會另租地方安置，直至牠們找到好人家為止；亦會物色新舖位重新開始，但現時會先休息一下：「8年冇放過假」。

攜帶70萬元港幣現金過關 女子皇崗口岸被查

近日，一名旅客攜帶70萬元港幣現金，經皇崗口岸從內地出境時被海關關員檢獲。

聖保羅書院男生杭州交流期間離世 蔡若蓮：調查證實與交流團無關

聖保羅書院一名中五生上周於杭州交流團期間死亡，校方稱為「不幸身故」，未有提及死因。教育局局長蔡若蓮今日（7日）首次開腔回應，指相關調查已告一段落，明確了解到事件與交流活動及考察無關，為尊重死者家屬意願，不會披露個案內容。