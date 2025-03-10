商人涉十年間迷魂3女子　事主稱喝過被告蔘湯　洗澡時突失知覺

商人涉嫌在逾十年間，先後在飲品或蔘湯等向3女子下藥，該3名女子均未有即時報警。事後多年，她們偶爾談天發現大家有類同的迷魂經歷，最後決定報警。商人否認指控，案件今(10日)在區域法院開審。首名女事主供稱，事發於逾十年前，任銷售員的她是被告的下線，有晚因工作夜歸而到被告家留宿，她到步後發現單位內只有他們二人，她喝過被告給她的蔘湯後去洗澡，翌日醒來發現自己赤裸著身被毛巾及被蓋著，被告卻稱她洗澡時暈倒。



被告潘迪偉，43歲，商人，否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。控罪指他於2013年至2014年間，在廣播道柏苑某單位分別非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、姓何及姓周。

被告潘迪偉否認向3女子下藥，在區域法院受審。(黃浩謙攝)

喝過被告的蔘湯後沐浴時失知覺

姓歐女事主供稱，她在2011年到一營銷公司任銷售員，被告是她的上缐。2013至2014年的某個晚上，她與被告外出工作至深夜，她到被告家留宿，她到步後發現單位只有她和被告，她喝過被告給她的一碗蔘湯後到浴室更衣沐浴，惟沐浴期間失去意識，清醒時已是第二天。

被告指歐太攰洗澡時暈倒

歐稱她醒來後發現自己全裸，並躺在房間的床上，頭髮及全身都濕透，遭毛巾及被子蓋住，但她對期間發生的事毫無印象。她又發現門鎖有撬開的痕跡，地板上亦有水漬，穿好衣物後即到客廳問被告發生何事，被告指她太攰，在廁所暈咗。被告又叫歐洗澡時不應鎖門，他見有水在門邊滲出，才撬門發現她暈倒在浴室内，所以用毛巾包裹她，把她抱上床。歐聽完後雖深感奇怪，但沒有繼續追問便離開。

2019年發現有同事有相同經歷

歐稱她雖覺暈倒事件可疑，後來相信應是健康問題，故沒再深究。直至2019年，她與同事聊天期間，發現其他同事亦有過相類情況，均是在被告單位留宿時失去意識，開始起疑，最終決定一同報警。

聞另一事主喝過橙汁後失知覺

歐在盤問時又透露，姓周女事主曾向她提到，周在2015年與被告到深圳公幹時，懷疑被告在其橙汁下藥，周稱喝過橙汁後失去知覺，翌日醒來時覺不適，周曾與弟弟曾要求查看酒店的閉路電視，發現影片拍到周離開酒店房間後，被告曾用房卡進入其房間，並逗留了一段長時間才離開，惟她無法得悉被告在其房内的舉動。

擔心有其他受害人決定報警

歐在盤問下亦提及2019年她參加公司團去泰國時，與其他同事聊天，發現其他人亦有同類經歷，她擔心會有其他受害人，故在公司旅行後與其他事主一同到警署報案。

辯方指歐當日弄濕地板並摑被告

辯方質疑歐與警方錄口供時稱醒來時發現被更換衣服，但庭上卻稱全身赤裸，歐稱她或記錯。辯方續指歐當晚用毛巾包裹身體，全身濕透地坐在厠所板上玩手機，浴室有水流出外，被告因而撬開厠門，曾問歐為何弄到地濕，歐拒絕回應外更掌摑被告一下，然後回床上繼續玩手機，歐否認辯方説法。

歐稱對被告極信任不願相信他下藥

辯方指被告擔心歐酒醉，又見有水在浴室滲出，擔心歐有事才破門而入，歐否認說法，又稱她雖然曾懷疑被告在蔘湯下藥，但她不願相信，因她當被告如哥哥，對被告極爲信任。

審訊明續。

案件編號：DCCC89/2024