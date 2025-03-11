六合彩頭獎4600萬｜連續5期頭獎無人中　投注額暫逾7000萬

六合彩又連續五期無幸運兒中頭獎，多寶累積至37,211,129元，馬會因此預計今晚（11日，星期二）頭獎10元一注獨中，幸運兒可得4,600萬元橫財。截至今晚8時，，投注額超過7,000萬元。



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六合彩各號碼攪出次數。（馬會網頁截圖）

30號欠3次就攪出500次 大冷門19號出現不足420次

截至上周六（8日）晚攪珠，最旺號碼為30號，由2002年7月轉為49個號碼球以來，共攪出497次；其次為49號，累計攪出了488次；24號以483次成第三熱門號碼。另有五號碼頭攪出470至479次，由最多至最少依次為22號（479次）、1號（475次）、13號（474次）、10號（472次）及7號（471次）。

至於冷門號碼，19號為冷中之冷，累計攪出413次，是唯一出現少於420次的號碼；其次為23及25號，各分別出現424次及426次；41號為第四冷門，攪出427次。

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▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼

