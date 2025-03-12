10億套丁案　原居民稱多年簽多文件獲10萬　曾到政府賣丁部簽署

「村屋大王」王光以及元朗鄉村代表程振明涉串謀「套丁」，在14年間售逾百丁屋獲逾10億案續審，一名元朗原居民今（12日）在區域法院作供，他稱7歲時已搬出市區居住。1997年後，他的姑丈透過其父問他，若無意建丁屋，是否有興趣賣丁權。他隨後與胞弟分4次簽署多份文件，合共獲得10萬元。他稱有次需到政府部門簽署，他認為那是一個「賣丁嘅部門」，估計簽署後便會出售丁權。他又稱當時不知這行為屬違法。



兩名被告：王光榮（72歲、榮佳建築有限公司負責人、事務律師）及程振明（65歲、程為元朗區區議員兼元朗水蕉新村原居民代表）。控罪指，王及程於2005年5月11日至2019年5月7日期間在香港串謀他人，詐騙地政總署。

被告王光榮。(盧翊銘攝)

原居民梁國彪稱他曾到政府部門簽署，被問是甚麼部門時，他稱：「賣丁的部門。」(朱棨新攝)

有人問若無意建丁屋是否有意售丁權

證人梁國彪供稱，他為元朗原居民，7歲時由大旗嶺村搬出市區。於1997年時，梁的姑丈透過梁父查問，若梁無意興建丁屋，他會否出售丁權。梁同意出售丁權，並先後4次簽署文件，收取多張支票，合共10萬元。

頭兩次簽署收取合共3萬元

梁稱他於1997年時第一次簽署文件。當時他和胞弟到大旗嶺村一間建築公司，他簽署文件後，收取1萬元的支票。數月後，梁和胞弟再到一間建築公司簽文件，並收取2萬元的支票。

曾到政府部門簽文件

數年後，梁再到政府合署簽署文件。被問及是什麼政府部門時，梁庭上稱「賣丁嘅部門」，又稱他不知道簽署什麼文件，估計簽署後便會出售丁權。他離開政府合署後，有人給他2萬元的支票。5、6年後，姑丈又叫梁和胞弟簽署文件。兩人遂再到一間建築公司，簽署多份文件，亦曾在白紙上簽名，梁該次則收取5萬元的支票。

被告程振明，他是元朗水蕉新村的村代表，亦是元朗區議員。(盧翊銘攝)

姑丈指示找程振明

梁續指，之後數年間收到多封信件，其中一封提及元朗「焦乜村」，他不知道信中內容，也沒有理會。另一封信件則要求梁支付100多萬元，他向姑丈查問，姑丈給他一個電話號碼，著梁聯絡一名叫「程振明」的人處理，梁打該電話但不知接聽的人士是否程。梁按指示到元朗，把信件交給一名身形肥胖的男子。

當時不覺其行為屬違法

辯方盤問時指，梁所屬的鄉村應是元朗南邊圍，梁表示不清楚。辯方繼而指，南邊圍福德堂會把租金收入，發給該村的男丁作福利金，梁家的男丁也獲發該福利金，梁同意。又指獲姑丈告知很多人都會出售丁權，梁當時亦不覺得其行為屬違法。梁稱他於2021年6月曾被廉署拘捕，獲釋上網搜尋才知誰人是程振明。

案件編號：DCCC 1043/2022