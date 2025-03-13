前私隱專員吳斌月前離世 現任專員鍾麗：保障個人資料作重要貢獻
撰文：林遠航
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前個人資料私隱專員吳斌月前離世去世，現任個人資料私隱專員鍾麗玲對其辭世表示深切哀悼。
吳斌任內調查八達通轉售用戶資料予第三者
律師會本周在會員定期通函中，提到曾任律師會會長的吳斌在一個多月前離世。吳斌是資深律師，曾在1993年至1996年任律師會會長，在2014年獲律師會加入榮譽名冊。
2005年吳斌以63歲之齡獲政府委任為個人資料私隱專員，任內調查過多宗政府及機構資料外洩，包括於2010年，破天荒引用個人資料（私隱）條例，召開個人資料私隱專員公署成立以來首次聆訊，調查八達通將「日日賞計劃」會員個人資料轉售第三者。吳斌在2010年不續任後，繼續私人執業至2022年，其後轉任顧問律師。
私隱專員鍾麗玲深切哀悼
現任個人資料私隱專員鍾麗玲發新聞稿指，她及對私隱專員公署上下，吳斌先生辭世表示深切哀悼，向他的家人致以誠懇慰問。她又讚揚對方，在保障個人資料私隱方面，作出了重要的貢獻。
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