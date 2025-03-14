月薪約29萬　政府首次公開招聘海事處處長　近四任由政務官空降

公務員事務局今日（14日）刊登招聘海事處處長，月薪約29萬元，是該首長級職位首次公開招聘。該職位過往由政務主任（AO，又稱政務官）空降或海事主任內部晉升。2012年10月1日發生南丫海難後，由2014年起政府改由政務官空降掌海事處，對上一任處長袁小惠因病在去年3月提早展開退休前休假，原應於2月底退休的副處長王世發則署任及後坐正處長至今。



海事處工作包括巡查漁船有否不適當使用光燈捕魚。（海事處圖片）

申請人需具備至少12年海運及港口管理經驗

根據招聘資料，海事處處長月薪為首長級薪級表第6點，每月287,990元至296,535元。獲取錄的申請人將按公務員合約條款受聘，為期三年，政府可酌情決定續聘與否；在圓滿履行三年合約後，受聘人可獲約滿酬金，連同政府向強積金計劃所作的供款，相等於合約期基本薪金總額的15%。 本月27日截止申請。

申請人除了必須為香港永久居民，還須符合以下條件：

(a) 具備至少12年海運及港口管理經驗，而當中最近八年擔任高層管理職位，具豐富人事管理及行政經驗；

(b) 持有本港大學頒授的學士或深造學位，或具同等學歷；

(c) 對航行安全、船舶管理及船隻管理有廣泛認識；

(d) 具備策略思維及卓越的分析能力；

(e) 對政府體系有深入認識；

(f) 具備良好的溝通技巧、卓越的人際技巧及領導才能；

(g) 具備優良中英文書寫能力，並能說流利粵語、普通話及英語；以及

(h) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。



海事處處長負責為港口及海運事務提出政策建議，以及管理海事處；同時擔任船舶註冊官、領港事務監督及海員招募總監。

因應南丫海難 政務官黃偉綸2014年空降處長整頓海事處

在港英時期，1961年至1972年曾設海事處處長，之後到1991年才重設，由當時政務主任苗學禮（John Anthony Miller）出任，之後的處長戴毅彬、崔崇堯、譚百樂及廖漢波均是海事主任內部晉升。

政府在2014年2月調任原政府新聞處處長黃偉綸（現任財政司副長司），再次由政務主任「空降」出任海事處處長，改變海事處由內部晉升部門首長做法。這安排是因在南丫海難慘劇後，海事處被揭發管理不善而間接導致該事故發生，政府決定委派與海事處無任何利益關係的政務官黃偉綸，能徹底整頓海事處。其後接任的鄭美施、王天予及袁小惠均是政務主任。

2021年時任海事處處長袁小惠（中）及副處長王世發（右）參觀海事訓練學院。（海事訓練學院facebook）

上任處長去年突「退休前休假」 原副處長取消退休留任掌海事處

上任政務官出身的處長袁小惠由在2021年2月1日執掌海事處。海事處在去年3月1日發出內部電郵通知，公布她由3月2日開始放「退休前休假」，由原定2月底退休的副處長王世發繼續擔任署理處長一職，政府也無主動公布袁小惠突退休前休假，內部職員感到十分驚訝，因早在2月初打算為王世發餞行，並準備了歡送的告別卡，但王其後卻聲稱有事取消了餞行宴會。

海事處有2名副處長及6名助理處長

據了解，袁小惠因患病而突然展開「退休前休假」。王世發其後的職銜為「海事處處長」，而非「署理海事處處長」，網頁的歡迎辭都是署名「海事處處長王世發」。現時海事處有兩位副處長，分別為史強及林瑞萍，下設六名助理處長分管不同職務，料他們為海事主任出身。