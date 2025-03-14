今日新聞8分鐘｜男子交收虛幣遭搶逾30萬｜男星賭輸10億出落石出

坪洲女子登渡輪時失足墮海 獲消防救起惜不治

今日（14日）上午7時45分，警員在坪洲巡邏期間，在寶坪街6號坪洲巿政大廈對開，發現一名女子在5米外海面漂浮，於是聯絡消防員協助。消防到場將女事主救起，惟證實她已告身亡。

警方經初步調查後稱死者姓李，47歲，相信她在坪洲一碼頭登上渡輪時失足墮海。

保榮路體育館兩家長互相指罵 稱兒子被襲擊 職員居中調停

社交平台流傳一段1分12秒的影片，顯示兩名家長在上水保榮路體育館兒童遊戲室爭執，互相指摘對方的兒子先出手打人，又聲言報警，情緒激動。場地職員介入調停，嘗試分隔二人，一名旁觀男孩更嚇得當場落淚。警方派員到場調查，其後雙方願意和解，警方將案件列糾紛處理。

MARY 5IVE被指拖延交付婚戒兼失聯 苦主群有33人、涉款17萬

成立10年的MARY 5IVE婚戒設計中心，近月被指多次拖延出貨日期，當顧客要求退款，店方更失去聯絡。有苦主向《香港01》表示，至今已聯絡33人，估計涉及金額高達17萬元。另有苦主今年3月底舉行婚禮，雖已提早半年訂購婚戒，不過店方至今仍未發貨，亦未有回覆。

記者今日（13日）未能成功致電MARY 5IVE，雖然獲店方回覆訊息，但未有正面回應查詢。記者亦根據網頁上的營業時間到分店了解，不過店鋪已經人去樓空，未有營業。

海關回覆查詢時稱，已接獲相關舉報及跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

荔枝角男子交收完虛擬貨幣 即遭賊人棍毆 搶走逾$30萬現金

荔枝角發生搶劫案。昨晚（13日）11時許，1名男子在土瓜灣宋皇臺與人交收虛擬貨幣後，據報取回逾30萬元現金，並用袋盛載巨款。當他返家行經荔灣道1號荔枝角公園體育館對開時，突然遭1名男子用木棍施襲，賊人繼而連袋帶錢搶去，逃去無蹤。

「超一線男星」澳門賭輸10億水落石出 公安：男子用AI捏造被行拘

周一（10日）以來，內地網絡盛傳某「超一線男星」在澳門永利皇宮貴賓廳連續七日豪賭，輸光10.3億元（人民幣，下同）流動資產，並抵押三處豪宅及私人飛機以填補賭債。消息持續發酵，輿論紛紛猜測事主到底是誰，成為熱話，多位男星皆被影射，如汪峰、周杰倫、黃曉明都一度「中槍」。周五（14日），公安部網安局微信公號公布，事件是網民為博取流量、謀取非法利益，使用AI生成功能製作謠言引起，該網民被處以行政拘留8日處罰。

九龍塘站女子遭陌生男騷擾 盡責女職員出手相助 事主親筆信表揚

港鐵一名盡責女職員今（14日）早協助乘客遠離他人滋擾，獲事主網上發文表揚。一名女網民在社交平台分享她於九龍塘站東鐵綫月台遭男子騷擾，幸得港鐵女職員出手相助，幫忙趕走該名男子。女網民指非常感激該名女職員，並親手寫信道謝，希望表揚她的行為。

美國航空客機丹佛機場起火 乘客機翼排隊逃生 12人送院

美國航空（American Airlines）一架客機3月13日在丹佛國際機場（Denver International Airport）起火，現場冒出大量濃煙，機上乘客走出機翼等待救援，當局其後指12人需要送院。

港澳辦轉載評論文章 促長和就出售巴拿馬運河資產三思

國務院港澳辦網站周四（13日）轉載媒體評論文章，質疑長和計劃出售巴拿馬運河兩端港口等資產並非「普通的商業行為」。文章並引述網民評論，質疑長和是沒有腰骨的跪低、惟利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人，又指網友這些情緒表達是完全可以理解。

殺校｜周秀娜母校鴨脷洲街坊學校、天主教博智小學小一「派0班」

教育局今日（13日）向各小學派出2025/26學年「開班信」，於2025年度小一派位下，有兩所資助小學未能獲批開辦資助小一班級，分別為黃大仙區的天主教博智小學和藝人周秀娜母校、南區的鴨脷洲街坊學校。教育局表示，相關的學校可選擇申請方案，並在獲得教育局的特別批准後，再次參與下年度的小一派位。

由於兩間小學在近6個學年沒有出現小一收生不足情況，按教育局昨日（12日）公布的最新殺校政策，兩校可申請自資開辦私立小一，但需有能力承擔該班由小一至小六的經費，才可參加2026年小一派位，否則只能選擇與他校合併，或是三個學年後停辦，不能再選擇要求特別視學。如開辦私立小一，料六年經費需1,000萬元。

花展2025｜二千株花砌巨型秋英 重現荷蘭鬱金香海、法國薰衣草田

香港花卉展覽2025將於明日（14日）起至23日，一連10日於維園舉行。今年的主題花為「秋英」，配合「綻放英姿」的主題，以約1,800至2,000株蘭花及康乃馨砌成6棵巨型秋英，並置於立體花牆，亦有由荷蘭空運到港的鬱金香拼湊成的花海和模仿法國普羅旺斯的薰衣草田。

港澳米芝蓮指南2025｜名單全覽 中環Amber升三星 港多3間新一星

全球知名美食指南「米芝蓮」今日（13日）公布《香港澳門米芝蓮指南2025》、第17屆上榜食肆名單，焦點是有多少間星級餐廳。

今年共有95間餐廳獲米芝蓮星級肯定，當中包括76間香港餐廳及19間澳門餐廳。其中米芝蓮三星餐廳共9間，當中7間在香港（：8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana，Amber，Caprice，富臨飯店，志魂，旅以及唐閣），2間在澳門（譽瓏軒以及天巢法國餐廳），中環Amber今年由二星餐廳晉升為三星。

11間香港餐廳及6間澳門餐廳列為二星餐廳，當中澳門粵菜餐廳譚卉由一星晉升為二星；69間餐廳獲一星，當中港澳分別有58間及11間，當中7間新上榜。