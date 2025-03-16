天文台發出強烈季候風信號　間中達烈風　今早氣溫降至15度有驟雨

繼昨日（15日）本港風雲色變，多區出現突然狂風及黃雨後，天文台今早（16日）8時50分發出強烈季候風信號，預料平均風速每小時超過四十公里，陣風間中達烈風程度。受東北季候風影響，今早本港氣溫普遍降至15度，較昨日低4至5度，預料今日有驟雨，早晚清涼。



▼3月15日 猛烈陣風下午吹襲情況 ▼



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料本港吹偏北強風 陣風間中達烈風程度

天文台今早8時50分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過四十公里，陣風間中達烈風程度。今早九時，東涌昂坪錄得風速每小時48公里，橫欄島達每小時51公里，大老山更達每小時59公里。

如果市民身在當風地方，會受到偏北風的正面吹襲。天文台呼籲採取預防措施，花盆及可能被風吹倒的物件應搬入室內。天文台又呼籲打算參加水上運動，或在海上工作人士要特別小心，以防大風大浪帶來的危險，又指在離岸海域，風浪尤其大。

天文台3月16日早上8時50分發出強烈季候風信號，圖為早上9時平均風向及風速。（天文台網站截圖）

今氣溫15至21度 有短暫陽光

今早本港氣溫普遍下降至15度左右，較昨日低4至5度，一道雲帶正為廣東內陸帶來驟雨。天文台表示，今日短暫時間有陽光，初時有一兩陣驟雨。早晚清涼。日間乾燥，最高氣溫約21度。吹清勁北風，初時離岸及高地吹強風。

本週後期氣溫回升至最高26度

根據九天天氣預報，未來兩三日天色好轉，早晚清涼，日間非常乾燥。預料東北季候風會在本週後期逐漸緩和，廣東地區氣溫回升，天氣持續晴朗及乾燥。至下星期日（23日），最高氣溫將達26度。

根據九天天氣預報，本週後期氣溫逐漸回升。（天文台網站截圖）

▼3月15日 尖沙咀海旁出現海霧▼

