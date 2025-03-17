消委會妝前底霜｜兩款未有標示含受關注成份　康城影后品牌售$250

消委會分析37款妝前底霜產品（primer）的成份表，發現當中有17款的成份可能干擾內分泌，如shu uemura植村秀、SHISEIDO資生堂等，亦有多款產品含酒精、可致敏香料等。



僅=兩款產品未有標示含有上述成份。其中美國LAURA MERCIER透明底霜售370元，由美國歌手、演員、剛出爐的康城影展影后Selena Gomez創立的自家品牌Rare Beauty，則售250元，兩支均屬較低價的產品。消委會表示，即使使用妝前底霜，不建議消費者棄用防曬產品或取代護膚品。



37款產品 35款含受關注成份

消委會指有17款的防曬成份可能干擾內分泌，當中不乏知名品牌，如shu uemura植村秀、SHISEIDO資生堂、雪花秀Sulwhasoo等。全部產品中有17款標磅含酒精，部分酒精比例或較高，未必適合乾性肌膚人士頻繁使用。逾六成、即24款樣本顯示含有香料或香料致敏物質，或有致敏風險，其中The history of Whoo含7種香料致敏成份、SHISEIDO及雪花秀則含6種。另外亦有部份產品，含有可干擾內分泌的抗氧化劑BHT。

Rare Beauty妝前底霜售250元，不含受關注成份。（吳綽詩攝）

LAURA MERCIER妝前底霜售370元，不含受關注成份。（吳綽詩攝）

兩款未有標示含內分泌干擾物、香料等

消委會指這次分析顯示，消費者較難避開接觸內分泌干擾物、香料等。37款產品中，僅得2款LAURA MERCIER及Rare Beauty未有標示上述受關注成份。這兩款沒有防曬功效，是較中低價的產品，其中LAURA MERCIER售370元，Rare Beauty則售$250元。

這兩款產品均含一種防腐劑苯氧乙醇（phenoxyethanol），另外Rare Beauty亦未有列出使用說明及建議用量。

▼20款具防曬聲稱的妝前底霜樣本 ▼



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7款日韓產品欠中英文標示成分

消委會發現，7款源自日本或韓國的樣本欠缺以中文或英文標示成分列表；有5款樣本沒有標示產品使用期；部分樣本亦沒有於標籤說明建議用量。消委會提醒供應商有責任提供相關資料給消費者參考，特別是具防曬功效的產品。

消委會期望相關機構共同協作，制訂出潛在內分泌干擾物的優先關注清單，透過教育和宣傳增加消費者對相關物質的安全意識。同時呼籲供應商要持續改良配方，確保產品安全有效，並提高成分資料的透明度。

▼17款沒有防曬聲稱的妝前底霜樣本 ▼



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不建議棄用防曬產品 強調妝前底霜不能取代護膚品

即使部份妝前底霜標磅有防曬功效，消委會不建議消費者棄用防曬產品，並提醒在選擇防曬產品時，建議選用以物理性防曬劑為主，例如含有氧化鋅或二氧化鈦的產品，以抵禦紫外線的傷害。

不少品牌標榜其妝前底霜既保濕、又有修護作用，部分更含珍貴成分如珍珠等。消委會提醒，妝前底霜屬於彩妝用品，即使添加護膚成分，仍不能取代護膚品的功效。此外，妝前底霜所提供的美妝效果有機會源自光學調整帶來即時的作用，效果均屬短暫，並不是真正改善膚質和皮膚狀況，故此，消費者仍不能省卻日常的護膚步驟。

消委會選購小貼士

．購買前，先了解個人皮膚特性，以及在化妝時最關注的問題，例如粗大毛孔、細紋、皮膚暗啞、暗瘡印、黑眼圈等，

．按不同季節和氣候作適當選擇，例如夏天選用較清爽、控油表現較理想的款式，而冬天則著重保濕和滋潤度

．購買時，可於手部較粗糙（如虎口）的範圍試用產品，觀察其遮蓋細紋的表現，效果是否持久

．評估是否與慣常使用的護膚品和粉底配合，會否搓揉出細小碎屑

．儘管部分妝前底霜產品說明具有防曬功能，不過，消費者亦不應於使用產品後，長時間處於日照下曝曬

．如要選用具防曬功能的妝前底霜，建議最少於外出15分鐘前塗抹使用，以確保產品的防曬成分可以充分發揮表現

