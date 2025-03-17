今日新聞8分鐘｜火炭斬人案警大搜捕｜米蘭站被搶手機女怒跑擒賊

有片｜深水埗Audi陷火海傳爆炸聲 昨日剛維修 3爺孫及時逃生

深水埗有車輛起火。今（17日）午約4時16分，一輛私家車沿長沙灣道往旺角方向行駛，途至近北河街交界時，突然起火冒煙，據報傳出爆炸聲，消防趕抵將火救熄。現場消息稱，起火私家車昨日才剛維修完，事發時一名73歲姓陳男子帶同兩名孫女登車準備離開，按着車掣後，車頭便起火，幸3爺孫及時逃生。

車CAM︱荃錦公路電單車驚險自炒 鐵騎士路中狂翻滾腳部骨折

荃錦公路發生驚險交通意外。今日（16日）下午1時56分，一輛電單車沿荃錦公路落斜，往石崗方向行駛。途至寶域路與英雄亭之間一段路面時，失控自炒。49歲姓劉鐵騎士腿部骨折、手部擦傷，清醒由救護車送往博愛醫院治理。

案發一刻車cam片段曝光，可見涉事電單車在彎位左轉時失事，鐵騎士人仰車翻，在路上翻滾至少6圈；電單車則滑前，如打「波子機」撼向山邊後、再反彈向另一邊防撞欄，險撞及cam車。有網民形容「好險」、「傷哂」。

吐露港公路巴士兩男打架 車長駛至大埔報案：唔好嘈住我揸車

吐露港公路發生打架事件。周一（17日）凌晨約4時，有網民將一條1分半鐘左右的片段放到網上社交媒體。片段中可見，拍攝現場為一輛雙層巴士，停靠在吐露港公路近大埔廣福邨的路肩。

紅磡寶怡大廈爆鹹水管升降機全毀 維修無期老人憂心

紅磡馬頭圍道49號寶怡大廈高層單位本月初鹹水管爆裂，導致大量鹹水湧出，波及𨋢槽，大廈兩部升降機全部故障，至今近兩星期仍無法使用。年屆七旬的大廈居民向《香港01》求助，指大廈內的長者行動不便，有些更兩星期無外出，大廈管理公司及業主立案法團互相推卸責任，即使向政府部門求助，亦是維修無期。

「有啲老人家坐輪椅，已經兩個禮拜無出街，你諗下如果有啲長者有長期病，點樣去覆診同睇醫生，有啲期仲要係無得改，你可想而知我哋嘅困境」。居民期望事件曝光後，能在社會起到監察作用，加快升降機的維修進度，讓居民早日回復正常生活。

火炭斬人謀殺案｜警旺角大搜捕疑犯 持爆門工具登建興大廈

火炭麗禾里與穗禾路交界昨（16日）發生謀殺案，一名52歲姓譚、暱稱「蛤蟆東」的黑幫男子，在街頭遭兩名刀手追斬重創，送院後返魂乏術，刀手則登的士逃去無蹤。今日（17日）中午約12時，新界南總區反黑組探員聯同大批機動部隊警員，在旺角亞皆老街52號至54號建興大廈對開戒備，包圍大廈出入口及後巷。其後，身穿防刺背心、戴頭盔的機動部隊警員，手執爆破工具及長盾，登上建興大廈搜查，初步未有任何發現。

中國女留學生米蘭地鐵站被搶手機 怒跑數百米與警聯手擒獲小偷

3月15日，一名中國女留學生在意大利米蘭與兩名朋友坐地鐵時，手機被小偷搶走，她們一路緊追飛跑800米，最終在當地警方的協助下將小偷擒獲。

消息：急症室收費擬兩級制 危殆危急免費 其餘95%病人付逾180元

公營醫療收費檢討公布在即，消息指，當局擬將急症室收費實施兩級制，需即時或短時間內須接受治療的危殆及危急病人免費，緊急、次緊急和非緊急病人等三類病人的收費則由現時180元，提高至與私家診所相若。之前，也有消息指收費可能介乎300至400元之間。按去年急症室分流病人的比例推算，即約九成半到急症診的病人需付的費用會上升。

不過，有病人權益組織認為構思不單是變相加價，也憂慮同時令私家診所也會因需求上升而加價，最終迫使市民回流急症室求診，也擔心現時急症室的分流制度會造成爭議。醫療衞生界立法會議員林哲玄雖認為，急症室收現時檢討收費是合理，但不應該將壓力加在前線負責分流的急症室護士身上，建議改成經醫生診斷後要入院的病人可以免費。

美國冒險樂園景品機大減價！專屬代幣低至每局$5 或涉牌照條款

室內遊樂場美國冒險樂園部份分店內的景品機遊戲機近日「大減價」，由以往每局高達15個代幣，大減至每局5個代幣，以「景品機專屬電子幣」換購價最高1元計算，即夾公機等景品機每局減至5元，事件引來不少玩家及網民討論，當中疑涉及牌照條款。

據了解，根據「有獎娛樂遊戲牌照」，任何人士就遊戲的任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5元。民政事務總署表示，牌照處在2024年曾接獲一宗有關美國冒險樂園的有獎娛樂遊戲涉嫌違反牌照條件的投訴，該宗投訴已轉交警務處跟進。

消委會雙人床褥測試｜$2499 IKEA獲4星性價比最高 勝$9328絲漣

消委會今日（17日）公布新一期《選擇》月刊，測試市面上14款常見品牌的雙人床褥，發現大部分床褥仰臥承托力良好，惟側臥則較遜色；當中性價比最高的是IKEA的雙人獨立袋裝彈簧床褥特級承托床褥，價錢為2,499元，獲得4星評分，勝測試樣本中最貴、獲3星半評分的9,328元絲漣。而評分最低的是海馬牌我們的床褥，僅3星，價錢為2,655元。