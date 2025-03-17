第三間醫學院｜申請今日截止　科大、浸大已提交建議書

有意申辦第三間醫學院的資助大學，須於今日最後限期前向政府提交建議書。香港科技大學及香港浸會大學公布，今日已向政府提交建議書。



科大稱，致力建立一所結合卓越臨床實力與科技創新的醫學院，培育兼具臨床實力與科研思，並精通科技的新一代醫生。浸大稱，建議將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」，通過融合創新技術和前沿研究、結合中西醫及傳統醫學等，推動醫學進步，為患者提供更全面的治療。



科大校長葉玉如教授（左）與科大理學院院長王殷厚教授展示今天向政府提交的第三所醫學院建議書。（科大提供圖片）

科大建議書長達150頁 課程設計與兩所醫學院「錯位發展」

科大公布，今午（17日）正式向政府提交第三間醫學院建議書，共150頁。校方指，建議書根據政府訂立的10項有關籌建新醫學院主要考慮條件而撰寫，當中詳述包括在創新策略定位、課程設計、教職員人手、臨床經驗與學習資源、學生收生安排及可持續融資模式等多方面作出的建議。

科大表示，課程設計旨在與現有兩所醫學院錯位發展，既符合國際標準，亦回應本地社會需求。校方指，一直積極拓展合作網絡，至今已與超過20所海內外領先醫學院及醫療機構簽訂協議，涵蓋香港、大灣區、北京、長三角、華中地區、英國及美國等地。

科大校長葉玉如稱，過去兩年科大全情投入籌備醫學院計劃，相信科大籌辦的新醫學院將助力香港躍升為國際醫療創新樞紐，培育未來的醫學人才，引領全球醫療變革。

浸大校長、新醫學院籌委會召集人衞炳江（右）聯同籌委會聯席主席霍文遜（左）及李心平（中）宣布浸大已提交成立新醫學院建議書。（浸大提供圖片）

浸大命名新醫學院為「前沿綜合醫學院」

浸大今早表示已提交第三間醫學院建議書，建議書中將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」，反映校方通過融合創新技術和前沿研究，以及傳統醫學和中醫藥的智慧與西方醫學的先進思維，推動醫學進步，促進大眾對健康和治療的全面了解，為患者提供整全的照護。

浸大校長衞炳江向團隊致謝，稱對爭辦新醫學院充滿信心，「浸大在建議書中提供了極具競爭力的元素，能符合工作組羅列的主要考慮條件」。