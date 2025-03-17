李兆基去世｜李家超哀悼：對推動香港經濟發展和繁榮穩定貢獻良多

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基今日（17日）黃昏逝世，享壽97歲。行政長官李家超晚上對李兆基辭世表示哀悼，形容對方「對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多」。李兆基於2007年獲頒授大紫荊勳章。



發展局局長甯漢豪形容李兆基是香港傑出的企業家，對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多。



恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日黃昏逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

恒基地產創辦人李兆基（中）育有兩子三女，李家傑（左）及李家誠（右）分別接掌恒基商業王國。（恒基提供圖片)

特首李家超：李兆基是備受尊敬的慈善家

特首李家超形容，李兆基是傑出的商界領袖和企業家，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多；亦是備受尊敬的慈善家，在教育及社會服務方面表現卓越，包括多年來向多間香港和內地大學及高等教育院校慷慨捐款，熱心支持高等教育發展和培育人才。

李家超表示，李兆基創辦的李兆基基金及香港培華教育基金會致力促進教育的發展，尤其關懷華人社區的教育和研究發展。

李家超對李兆基的辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

特首李家超形容，李兆基是傑出的商界領袖和企業家，對推動香港的經濟發展和繁榮穩定貢獻良多。（資料圖片）

甯漢豪：李兆基對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多

發展局局長甯漢豪也對李兆基離世表示哀悼，向他的家人致以深切慰問。她形容李兆基是香港傑出的企業家，帶領恒基兆業地產集團致力建設香港，對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多。「李博士不僅在商業領域取得卓越成就，更致力推動企業社會責任，積極投入公益事業。」