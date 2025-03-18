港最新失業率微升0.1%至3.2%　約11萬人冇工開較上期多1600人

香港去年12月至今年2月錄得失業率為3.2%，較對上一期11月至1月微升0.1%，就業不足率則維持1.1%。實際人數方面，失業人士微升1,600人至11.17萬人，同期就業不足人數減少2,300人至4.07萬人。



勞工及福利局局長孫玉菡表示失業率仍維持低水平，又預計隨着經濟擴張，短期勞工市場大致維持穩定，不過一些企業或會受到美國貿易保護措施帶來的不確定性所影響。



根據政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字，失業人數由去年10月至12月的11.36萬人，跌至11月至今年1月的11.01萬人，再微升至12月至2月的11.17萬人，增加約1,600人。同期就業不足人數，由4.3萬人，下跌至4.07萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，儘管失業率微升0.1%，仍然處於3.2%的低水平。展望將來，他表示：「隨着經濟繼續擴張，短期內勞工市場應大致維持穩定，儘管一些企業或會受到美國貿易保護措施帶來的不確定性所影響。」