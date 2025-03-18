下年度4個工務工程一半使用金屬棚架　工會憂本地工人生計受影響

香港竹棚業持續發展關注組成員、港九搭棚同敬工會理事長何炳德透露，昨日（17日）接獲發展局通知，在下年度的4個工務工程招標項目中，有兩個將全數使用金屬棚架，提升工地安全，減少意外。他指此安排是試行形式，其後年度安排尚未有定案。



搭建金屬棚是合法輸入外勞的工種，加上金屬棚工人日薪本就低於竹棚工人，勢令本地工人收入受影響。



金屬棚比竹棚持久更穩定 惟成本貴最多2倍、夏天會燙手

何炳德表示，金屬棚比起竹棚的持久性和穩定性更佳，但使用金屬棚同樣有不少局限，包括成本較貴，約為竹棚的2至3倍，要有較大儲存空間，金屬棚在夏天會燙手等，舊樓設計亦難以應用到金屬棚。

他又指，竹棚調動較靈活，師傅在現場可因應需求開竹、鋸短竹枝等，故只需較少工人已可開工；而金屬棚的所有組件也是預製的，現場要度水平焊接，如砌積木一樣搭起，且因其組件較重，每次動工所需人手較竹棚最少多一倍。

可輸入外勞搭建金屬棚 日薪可低竹棚工人近半

何炳德表示，目前本港有約4,000名竹棚工人，當中有部分擁有金屬棚資格，惟具體數字不明；金屬棚持牌工人則有約一萬名。他擔心，這個數字根本不足以應付未來需求。

搭建金屬棚是合法輸入外勞的工種，搭建竹棚則不是。金屬棚比例增加，勢令本地工人面臨更大競爭。另外，按工會建議，現時竹棚工人連同強積金供款，日薪是2,200元，但金屬棚工人日薪只有約1,200至1,500元。而且，因竹棚不重且講求技術性，60歲老師傅仍可開工，但金屬棚工人長期勞損，60歲已負荷不了。他批評，發展局事前完全沒有諮詢，形容通知是「指令式」。