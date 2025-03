恒大許家印前妻丁玉梅自爆與兩未成年子女及兩孫同住　官拒閉門審

中國恒大去年被頒令清盤,清盤人接管後向恒大創辦人許家印、前妻丁玉梅、前行政總裁夏海鈞等人追討60億美元,並申請禁令禁許等人處理逾600億港元資產。丁玉梅早前在港要求修訂禁令包括涉及在英物業的內容,又稱現與她的兩名未成年子女及兩名未成年孫子(her two minor children and two minor grandchildren)同住,她的處境又受傳媒高度關注,擔心公開聆訊會被追查行蹤,令她及孩子們陷於危險,想聆訊閉門進行。高院法官高浩文今日(18日)頒下判辭,指涉英物業等申請已在英法庭處理,質疑她又在港申請是想拖延案件,此外,法官未見聆訊有丁所提的風險,拒絕閉門聆訊,並要丁支付訟費。

此前外界只知道許家印與丁玉梅有兩名成年兒子,其中次子許滕鶴2023年被帶走調查。



原告中國恒大集團去年3月入稟控告許家印、夏海鈞和潘大榮,其後加入丁玉梅和三間公司為被告,即現時共7名被告。

2018年,許家印與太太丁玉梅,回河南鄉下探親。(中國恒大官網圖片)

許家印、丁玉梅。

許家印創辦的恒大集團,已於2024年被高院頒令清盤。(資料圖片)

丁要求不需披露部份資料

丁玉梅就禁制令提出4項修訂,包括要求釐清禁令所指的「股息資產」,不包括丁所持一個戶口的美元款項、要求法庭頒令丁不需再回覆清盤人於去年11月的查問,和丁不需提供更新的資料。此外,仲量聯行管理丁旗下的Carnation Way Properties,負責打理涉案的英國物業,丁要求禁令不包括這部份,而丁和仲量聯行亦不需提供相關收入的帳目。

清盤人透露丁自去年8月花400萬美元

清盤人同意就「股息資產」的修訂,但反對其他3項申請,指禁令准丁就生活費和律師費等作合理支出,又透露自去年8月起,丁已花400萬美元。就丁要求禁制令不涵蓋仲量聯行管理的Carnation Way Properties,英國法院早前已處理並修改當地的禁制令。

涉英物業的修訂已在英法庭處理

法官高浩文指,丁於去年8和10月披露其資產,清盤人去年11月曾去信再查問,以確保丁遵從禁制令,清盤人亦可考慮作進一步行動,令涉案資產不會被轉移。就涉及仲量聯行管理Carnation Way Properties的修訂,本港法院並非合適處理的地方,應交英國法院處理。事實上,仲量聯行已向英國法院作出申請,丁又再向香港法院提出修改,認為丁似有意製造混亂和拖延案件。

怕會身陷危險求閉門聆訊被拒

此外,丁亦要求聆訊閉門進行,並透露她目前與兩名孩子及兩名孫兒同住,若她如何操控銀行活動的方法被公開,或會令她陷於危險,且部份證據涉及敏感資料及她的個人資產,若聆訊公開進行,公眾或可從該些資料,追蹤到她及其資產,從而對她及與她同住的4名孩子陷入危險,又指她的處境備受傳媒高度關注,亦會影響她及4名孩子。惟法官認為目前未見有丁所提的相關風險,拒絕案件閉門進行。

首次披露兩名未成年子女 未說明父母是誰

判辭揭丁玉梅現與兩名未成年下一代及兩名未成年的孫一起同住(Ding lives with her two minor children and two minor grandchildren),但未有說明該兩名未成年兒童的父母是誰。

丁玉梅現年約68歲,外界一直只知許家印有兩個兒子,分別為大兒子許智健及二兒子許滕鶴,兩人分別約41歲及33歲。在2023年,有內地媒體報道,許家印的次子許滕鶴,及多名恒大高層曾被帶走調查。

案件編號:HCMP 1080/2024, HCA 551/2024