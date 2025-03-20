低空經濟｜Keeta下月科學園推無人機外賣　可叫麥當勞及必勝客

政府近年大力推行低空經濟，去年年尾推出「監管沙盒」，讓有興趣者在指定航線內進行測試，接獲72宗申請。今日（20日）於科大舉行啟動禮，公布批出38項目，涵蓋無人機食品配送、醫院藥物配送、緊急救援、降噪及檢測建築、架空電纜安全等。



獲批項目中，Keeta最快將於下月在科學園測試無人機食品配送，全港用戶皆可於平台落單，首批合作商戶包括麥當勞、必勝客等品牌，相信可於4月推出服務。



另外，消防處推出新型救援無人機型號，冀承載更多救援物資及投擲滅火彈助救援。「監管沙盒」中大多為現行法例未容許的措施，有機構稱冀盡快修改相關法例。立法會議員葛珮帆預料，最快將於10月通過《小型無人機令》修例。



「監管沙盒」今日於科大舉行啟動禮，展示13個獲批試點項目及2個與低空經濟相關的計劃。特首李家超（左四）、運輸及物流局局長陳美寶（左五)、立法會議員葛珮帆(左六)出席典禮。（盧翊銘攝）

「監管沙盒」今日於科大舉行啟動禮，展示13個獲批試點項目及2個與低空經濟相關的計劃。獲批項目包括中電、消防處、Lalamove、順豐、Keeta及多家內地創科機構等，用途涵蓋食物配送、緊急救援、物資運送、維修和安全檢查等。

美團Keeta將在科學園至馬鞍山設立首個試點航線，料下月（4月）推出超視距無人機服務，顧客可在Keeta平台下單，並在指定降落點取餐。（盧翊銘攝）

美團無人機公共事務負責人閆琰表示，將在科學園至馬鞍山設立首個試點航線，預料下月（4月）推出超視距無人機服務，顧客可在Keeta平台下單，並在指定降落點取餐。閆琰稱，美團無人機配送服務於全球有逾50萬真實訂單，現時為全球第二的無人機食品配送企業。

針對地面不便配送及偏遠地區 料省五成外送時間

閆琰表示，去年11月開始，已於本港內部測試無人機服務及聘請人手，現時有4至5台無人機及無人機操縱人員，相信可於4月推出服務。香港外賣市場競爭激烈，被問對推行無人機餐飲配送是否有信心，她認為香港市場有一定需求，無人機餐飲配送服務將針對地面不便配送的區域或偏遠地區，而且預料將節省五成外送時間，故對服務有信心。

問及無人機配送運費會否較傳統運費貴，她表示不會貴太多，指內地現時無人機配送與傳統人手配送的收費沒有差別。美團補充，首批合作商戶包括麥當勞、必勝客等品牌。

現時法例未許超視距飛行 監管沙盒試點例外

另一申請超視距無人機飛行沙盒的企業為中電，中電輸電及供電業務部高級總監張寶中指無人機將融入Grid-V人工智能系統，確保供電穩定。張稱，中電有1.7萬電纜，當中三成架空電纜過往以人手檢查。投入超視距無人機監測後，預料可增加4倍效率，兼於惡劣天氣時亦可巡視，提升維修效率及供電穩定度。張亦表示，現時​《小型無人機令》仍未容許無人機在職員視野範圍外飛行，惟於監管範圍內可放寬超視距限制，冀修訂法例，以盡快應用。

助理消防區長（行動支援）王德輝表示，新無人機重約95公斤，可攜帶30公斤的大型救援物資，如救護床、凳及200米救援繩等，料可增加救援效率。（盧翊銘攝）

消防處推30公斤負重救援無人機 冀投擲滅火彈助救援

是次「監管沙盒」有不少與醫療及緊急救援相關的項目。消防處在第一批「監管沙盒」中獲批兩個項目，其一是以無人機承載30公斤物資救援受困者。助理消防區長（行動支援）王德輝表示，新無人機重約95公斤，可攜帶30公斤的大型救援物資，如救護床、救護凳及200米救援繩等，預計未來可增加非市區救援效率。另外，他表示正探討使用無人機於回收場投擲滅火彈，減少傷亡。

科大低空經驗研究中心及中國聯通（香港）亦獲批無人機協助緊急救援申請，指低空經驗研究中心負責人指將，正與東九龍警署探討合作，冀未來能接駁警方救援專線。（盧翊銘攝）

中國移動則與瑪嘉烈醫院合作，推出無人機配送醫療物資服務。中國移動DICT中心主管助理曾曉文稱，將協助醫護配送藥物、血液及病人樣本等物資，減少配送時間及非醫護接觸，增加效益及安全性，探索香港醫療低空經濟的可能。

Lalamove冀積經驗 推無人機運送至東南亞

本土企業Lalamove亦獲批監管沙盒，聯同香港獨角獸公司及寧波翼新智能推出無人機物資運送服務。Lalamove稱，是次項目針對香港中小企，冀望可將保健品及緊急文件等更快地送至客戶方，減少物流成本。另外，他期望透過沙盒累積經驗後，擴展有關項目至東南亞市場，將中國技術國際化。

快遞公司順豐速運表示，在監管沙盒中使用的無人機方舟20可承載8公斤物品及飛30公里。圖為順豐另以無人機型號虎鯨Orco。（盧翊銘攝）

快遞公司順豐速運同樣展開物流無人機沙盒計劃，試點定於數碼港、長州及南丫島。順豐負責人表示，在監管沙盒中使用的無人機可承載8公斤物品及飛30公里。被問會有安全隱患，順豐回應稱，深圳已運營約400航線，經驗豐富，可保證計劃安全。