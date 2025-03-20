今日新聞8分鐘｜司機視角直擊思域直撞平治｜揭香港大藥房造假

深水埗盲人按摩店 女子拔罐釀火警燒床單 二級燒傷送院

今日（20日）上午8時56分，一名44歲姓杜女子報案，指她在深水埗長沙灣道47號地下一間盲人按摩店拔罐，其間床單起火。救援人員到場時火種已經熄滅，惟女事主右手臂、背、腰、胸口及頭髮燒傷，隨即替她包紮及送往明愛醫院。

現場消息指，女事主二級燒傷，傷勢面積大約1呎多。她當時在房間內拔罐，其間精油搶火燒着床單及其身體多處，送院時清醒。

石硤尾邨5日大男嬰昏迷 送院後不治

今日（20日）早上7時39分，深水埗石硤尾邨美柏樓一名男子報案，指一名5日大男嬰暈倒。救援人員到場時男嬰昏迷，隨即送往明愛醫院搶救，父親亦跟車陪同，惟至早上9時21分男嬰不治。

據了解，家人今日凌晨曾餵男嬰飲奶，惟於清晨再欲餵奶時，發現男嬰失去知覺，於是報警送院。

車cam｜兩地牌車獅隧出口急停切線 險釀追撞 網民:直去咪同條路

網上流傳一段車cam影片，顯示拍攝於今日（19日）上午10時許，當時車cam車輛正沿獅子山隧道管道的右線、往大圍方向而行，前方有一輛掛有兩地車牌的七人車。兩車依次循駛出隧道口後，七人車忽然在路中急停，扭向左線切線。車cam車輛見狀及時急煞，幸未釀成車禍，有網民批評「隧道口玩急停，累死後面嗰個」。

車CAM︱荃灣男踩「風火輪」雙手插袋 失平衡路面翻滾 後車急煞

網上流傳一條車CAM影片，一名男子雙手插袋、在荃灣西樓角路使用「風火輪」代步。未幾，男子失平衡仆倒並在馬路上翻滾，幸好後車收掣及時，未有釀成意外，場面驚險駭人。事件惹來網民熱議：「哩（呢）啲真係害死人」、「腳踏風火輪而來..但X住走」。

清水灣道車禍第一身直擊｜思域高速穿插後撞車 同伴急問：有冇嘢

網上流傳一條車CAM，顯示昨日在西貢清水灣道發生的一宗交通意外經過，事件中有5人受傷。由車CAM可見，一輛出九龍方向的思域Type R，沿途高速行駛，其間切線及越過多部車輛，駛至壁屋監獄對開時，逆線一輛私家車突然駛至準備轉入碧翠路，結果兩車猛烈相撞。

香港航空客機起火備降福州 疑尿袋起火 將安排航班接乘客回港

香港航空一架空中巴士A320客機因機艙起火，今日（20日）下午1時56分備降福州長樂機場。

出事客機航班編號為HX115，中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分降落香港。

下午5時08分，香港航空在官方微博回應稱，出事航班共載有160名乘客和8名機組人員。公司現正安排另一航機接載乘客回港，預計將於晚上8時55分到達福州機場。

香港01揭「香港大藥房」虛假宣傳扮港產 內地執法部門查封停產

《香港01》3月揭發，大量打着「香港大藥房」品牌或字號的內地生產保健品，疑虛假宣傳、印上虛假香港地址、盜用屈臣氏歷史，假扮為百年香港品牌，在內地和香港市面及網上平台出售，香港更有近200間公司以「香港大藥房」為名註冊成立。

江西省樟樹市市場監督管理局表示，部份商品涉引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤​​導消費者，已查封其中一間生產企業，責令企業停止生產活動，並立案調查。廈門市監局亦指，已查明一間經營「香港大藥房」直播平台的公司涉虛假宣傳，將立案調查，並會調查另外兩間涉事公司。

MARY 5IVE被指拖交付婚戒 海關收57宗舉報涉$52萬 拘41歲男董事

有婚戒設計公司近月被指多次以送錯貨或需要修改等理由延遲出貨，顧客要求退款時，始發現店方失聯，門市亦人去樓空。海關由今年2月至今共接獲57宗舉報，經調查後昨日（19日）拘捕該公司的41歲男董事，涉嫌違反《商品說明條例》，他現時獲准保釋候查。據知，涉案公司是成立10年的MARY 5IVE婚戒設計中心。

電子臨時通行證｜港澳台居民即日起遺失或忘帶通行證 可網上即辦

【電子臨時通行證/回鄉證過期/回鄉證/移民局12367】國家出入境管理局決定，從今日（20日）起，港澳台居民因遺失、損毀或忘記攜帶通行證，而須緊急乘坐飛機、火車在內地（大陸）城市間出行的，可透過手機登入中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367），即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證。

另外，港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可在出入境管理局政務服務平台提交關聯查詢申請。