羅健熙圍堵理大案非法集結罪不成立　律政司上訴失敗　維持原判

民主黨主席羅健熙在2019年11月警方圍堵理工大學期間，於尖東科學館外與多名來聲援的示威者一同被捕，羅經審訊後被裁定非法集結罪不成立。律政司提出上訴，指無論羅是否有政治計算，他曾身處示威現場約40分鐘，不理勸喻離開，憑強而有力的環境證供，已足以裁定他罪成。而同案被告鄧卓儒被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，亦有就定罪提上訴。上訴庭法官早前聽取陳詞後，今(21)下判辭，駁回律政司對羅的上訴，維持羅的無罪裁定；上訴庭另駁回同案被告鄧卓儒就定罪提出的上訴。



羅健熙。(陳曉欣攝)

羅健熙原被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結，他在區域法院經審訊後被裁定罪名不成立。

上訴方律政司早前陳詞指，無論羅到場是否有政治計算，他曾身處示威現場約40分鐘，不理勸喻離開，法庭憑強而有力的環境證供已足以裁定他罪成。羅一方則稱，羅到場可能是出於政治動機，控方未能舉證至毫無合理疑點。

此外，同案被告、記者鄧卓儒涉藏有鐳射筆及萬用鉗，被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，遭判囚15個月，鄧亦有就定罪提上訴。

案件編號：CACC177、217/2022