今日新聞8分鐘｜天眼直擊老翁偷手機｜希斯路機停電全關重開無期

的士撞安全島卡住 司機連踩油欲甩身事敗 網民﹕離地點走

沙田安心街今早（20日）發生交通意外，一輛的士由安平街右轉入安心街時，懷疑扭軚「扭過籠」，直撞向路中安全島，將一個燈箱撞冧。姓袁54歲男的士司機沒有受傷，事件列作「交通意外——政府財物損毀」。網上流傳一段事發後的影片，由其他途經的駕駛人士拍攝，可見的士底盤卡在安全島上，前後車輪疑離地，的士司機毫不知情，嘗試踩油脫困不果，後車胎離地打轉。拍攝者不斷稱﹕「冇得搞喎，傻㗎佢？」。最終的士司機亦無計可施，放棄再踩油。

尖沙咀私家車撞巴士後 剷上行人路撼電話亭 司機逃去乘客被捕

尖沙咀彌敦道近山林道發生交通意外，今日（21日）早上9時36分，一輛私家車由山林道左轉出彌敦道時撞到一輛九巴，繼而剷上行人路撞毀電話亭和郵筒。私家車司機遺下車上一名乘客，不顧而去。惟警方調查期間有人不合作，隨後以「沒有在要求下提供資料」拘捕該名26歲姓邱男乘客，他現正被扣留調查。

車CAM︱東區走廊兩車飛馳 前車切線後車跟唔切 直撞波子尾

網上流傳車Cam片段，拍攝到發生於今午（21日）在東區走廊的交通意外。片段可見，兩輛黑色私家車沿左線依序高速前行，兩車相隔約數個車位。其後，前車發現前方有一輛黃色保時捷，急忙切線避開，惟尾隨其後的私家車未及反應，直撞向前方保時捷車尾。保時捷被撞後左搖右擺，險剷入鄰線，最終減速停下。其他目擊事發經過的駕駛人士見狀，不禁驚呼「Oh!」。另有網上圖片可見，黃色保時捷車尾已被撞至凹陷。

排隊黨拉人

排隊黨拉人

美孚新邨老翁順手牽羊偷走餃子店iPhone 熟客懸紅1萬緝匪

網上流傳一段閉路電視片段，可見一名黑衫男手插褲袋，在一間店舖門外鬼祟張望，在確認周邊沒人後，便行近木枱，隨手取走枱上一部手機，然後施然離去。事發位置為美孚新邨平台一間手作餃子店，餐廳老闆娘梁小姐接受訪問時表示，事發於昨晚（19日）約8時30分，但早於半小時前，已經看到該名黑衫伯伯在舖外徘徊，但由於附近治安一向不錯，因而沒有理會。

她續指，接近收舖時，當時接過最後一張外賣訂單，正值手忙腳亂之際，不小心將手機放在舖外，卻被賊人有機可乘，趁他們忙亂時偷走手機。事件過後，今日有餃子店熟客將事發閉路電視片段放上社交平台，直斥人神共憤，仗義私人懸紅一萬元追緝賊人。

倫敦希斯路機場附近火警致停電 機場需關閉 官員：大災難｜最新

英國天空新聞（Sky News）、英國廣播公司（BBC）等傳媒3月21日報道，倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近一個變電站起火，導致機場大停電，因此被迫在21日全日暫停運作，單在早上，就有至少120個前往希斯路的航班需要改飛至其他地方，英媒指全日可能會有1351個航班受影響。機場及英航分別呼籲旅客避免前往希斯羅機場，直到另行通知。本文會持續更新當地情況。

公屋富戶加辣．一文看清｜最多繳2倍租升至4.5倍 多一類人要遷出

【公屋富戶／富戶政策／一文看清】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租。以入息超過限額2至3倍為例，建議由繳付1.5倍租金加至2.5倍，較現時入息超額4至5倍「超級富戶」要繳付的2倍租金還要高。房委會估計40,600戶受影響，資助房屋小組主席黃碧如形容受影響人數「好少」，措施「絕對唔係為咗增加政府收入」，庫房將因此多收15億3600萬元。

現時入息超額5倍的需要遷出單位，新方案下維持門檻，以免影響私人市場對小單位的需求。不過新增一項條件，就是4年入息超額4至5倍的「超級富戶」亦要遷走，預計第一批最快2029年10月交回公屋。另外，房委會資助房屋小組又通過按機制，調升2025/26年度公屋住戶入息和資產限額，兩者較上一個年度整體增加1.7%。

遭拖欠$390萬中環灣仔繞道工程費 三判工人拉橫額要求路政署介入

中環及灣仔繞道（下稱繞道）保養工程懷疑發生欠薪事件。「三沙」指被二判宏勝建築有限公司及大判保華建業拖欠工程費用390萬元，致令無法支薪予工人。今早（21日）4名工人代表，到北角政府合署路政署寫字樓拉橫額追薪。

葵涌將軍澳2檔冷藏牛冒鮮肉 食環展釘牌程序 銷毀封存303公斤貨

食環署接獲市民投訴，一連兩日（19至20日）突擊位於葵涌葵盛圍及將軍澳唐俊街，兩間持牌的新鮮糧食店，揭發店舖以冰鮮和冷藏肉充當新鮮肉出售。行動中，署方銷毀180公斤的懷疑冷藏牛肉，封存了123公斤預先包裝的冷藏牛肉。署方已展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序，有關牛肉樣本已交予政府化驗所，進行防腐劑的檢測，並正展開取消有關新鮮糧食店牌照的程序。

大熊貓三口首同框足本重溫 家姐細佬飲奶 網民大讚盈盈母愛濃濃

海洋公園的大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」明日（22日）起，與媽媽「盈盈」一起在「大熊貓之旅」展館與公眾見面。園方早前表示，經過護理員多日對「盈盈」以及一對龍鳳胎觀察及訓練，牠們已經逐漸適應，可以一起在展區活動。海洋公園今日（21日）安排盈盈與龍鳳胎寶寶首度同框與傳媒見面，《香港01》直播足本重溫。

大熊貓三口首同框足本重溫 家姐細佬飲奶 網民大讚盈盈母愛濃濃

海洋公園的大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」明日（22日）起，與媽媽「盈盈」一起在「大熊貓之旅」展館與公眾見面。園方早前表示，經過護理員多日對「盈盈」以及一對龍鳳胎觀察及訓練，牠們已經逐漸適應，可以一起在展區活動。海洋公園今日（21日）安排盈盈與龍鳳胎寶寶首度同框與傳媒見面，《香港01》直播足本重溫。

大熊貓三口首同框足本重溫 家姐細佬飲奶 網民大讚盈盈母愛濃濃

海洋公園的大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」明日（22日）起，與媽媽「盈盈」一起在「大熊貓之旅」展館與公眾見面。園方早前表示，經過護理員多日對「盈盈」以及一對龍鳳胎觀察及訓練，牠們已經逐漸適應，可以一起在展區活動。海洋公園今日（21日）安排盈盈與龍鳳胎寶寶首度同框與傳媒見面，《香港01》直播足本重溫。

烏克蘭無人機襲俄羅斯機場 現場火光沖天升起「蘑菇雲」

烏克蘭使用無人機襲擊俄羅斯一個重要的戰略轟炸機場，引發巨大的爆炸和火災。