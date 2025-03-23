內地客｜周六14.5萬人南下　按周大升近4萬人　創農曆新年後新高

農曆新年後各個周六，內地旅客來港數字在10至13萬之間徘徊，昨日終於迎來突破。本港昨日有14.5萬內地旅客南下，按周增加近四萬人，創農曆新年後新高。



據入境處數字，昨日有超過14.5萬人次的內地旅客訪港，創春節黃金周後的新高。（資料圖片／黃浩謙攝）

9.5萬人經6個連接深圳口岸南下

據入境處數字，昨日有超過14.5萬人次的內地旅客訪港，較上周增加3.9萬，按周大升37%，創春節黃金周後的新高。經羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡或深圳灣6個相連深圳口岸來港的內地旅客，則有近9.5萬人，同樣創春節黃金周後的新高。

37.6萬人次的港人經陸路、水路或高鐵前往內地

香港居民離港方面，昨日有46.1萬人次出境，按周升3.7%。撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境人數，有37.6萬人次的港人經陸路、水路或高鐵前往內地，較上一周多1.3萬人，亦是連續第六個星期六超過35萬。當中，11.4萬人經羅湖口岸北上，其次有9.7萬人經落馬洲支線口岸過關，另有逾6.6萬人經深圳灣口岸到深圳。