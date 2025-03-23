今日新聞8分鐘｜隧道封單管的士直撼行家｜英地勤丟炸彈式運行李

西貢的士衝落山車CAM︱疑U turn失誤俯衝壓扁樹 擱石上命懸一線

今日（22日）中午時分，警方接報一輛的士在西貢西灣路行駛，至西灣附近時失控「自炒」，衝落3米山坡。66歲姓胡男司機自行爬出車廂，沿山坡返回路面。他頭、頸及腰部受輕傷，由救護車送院治理。

洪水橋廈村貨倉大火 汽車燒剩車架 消防續調查

洪水橋廈村一個貨倉昨晚發生火警，消防出動3條喉及3隊煙帽隊灌救，焚燒近3小時後，至晚上約10時24分將火救熄。消防員今早（23日）繼續開喉將火場降溫，並清理貨櫃以防暗藏火種。從區議員的拍攝的照片可見，貨倉內多輛汽車嚴重焚毀，燒剩車架；貨櫃佈滿火燒的痕跡，玻璃、鐵架散落一地，滿目瘡痍。

大欖隧道單管雙程 混能的士疑駛錯線 迎頭猛撞行家釀兩傷

大欖隧道發生車禍。今日（23日）凌晨3時許，兩輛的士分別沿大欖隧道往新界和九龍方向行駛，其間迎頭相撞，兩名司機均受輕傷，事後由救護車送院接受治理，兩輛的士遭到拖走。

九龍城Benz老爺車冒煙起火 車主及時逃生：我當佢係寶

一架1980年一手購入的古董平治（Mercedes-Benz）W126，今早（23日）車主見好天氣駕車打算上北大嶼山公路兜風，在九龍塘駛過兩個街口燈位時「死火」，撻車時冒煙，於是離開車廂。未幾老爺車起火，車主報警，消防員到場將火救熄， 車身大半被燒焦。車主盧先生表示，當年以10多萬元一手購入，更提早一年訂購，不清楚目前價值，強調「我係當珍藏啦，我當佢係寶啦下」，愛驅既已焚燬不會作修理，懷疑意外因短路所致。

大角咀萬發菜館結業一周 魚缸遺魚蝦蟹市民報警 警：沒發現死魚

大角咀萬發海鮮火鍋菜館據報上周六（15日）結業，但有市民今日（22日）發現菜館魚缸內仍有魚、蝦、蟹等被遺下，更報稱有一條鰻魚已經死亡，而同一缸內仍有另一條魚。有關注動物權益的媒體引述市民稱相關「海洋」一直無人理會，她遂於今日（22日）報警。警方回覆表示，今午4時接報，報案人為愛協職員，到場後店鋪負責人開門，惟見魚仍存活，亦無證據顯示有殘酷對待動物，故將案件列作誤會。《香港01》向愛協查詢事件，正候回覆。

英機場地勤「丟炸彈式」大力投砸行李篋 畫面曝光 廉航急道歉

搭飛機出國旅遊把行李篋託運，總會擔心行李外觀受損或者遺失，尤其是可能遇到行李篋被重摔的狀況。

美國佛州迪士尼大火 旅客逃離五星級大鼠設施現場濃煙密佈

美國霍士新聞3月22日報道，佛羅里達州迪士尼內的「新世紀樂園」（EPCOT）同日發生大火。從網上影片可見，現場濃煙密佈，旅客從遊樂設施緊急撤離，猶幸火警並無造成任何人員傷亡。

海南10歲男童海釣瞓著遭沖走 漂流1天1夜被釣魚船救起

綜合內媒報道，海南赤嶺一名10歲男孩出海釣魚時不小心瞓著，在海上漂流一天一夜，所幸在三亞被釣魚船救起。

飲奶聽音樂大? 上海一餐廳半隻雞賣480元 食客侃智商放地上摩擦

現代人追求飲食健康，不少餐廳會主打少油少鹽料理，或食材無農藥、無激素，上海一間餐廳卻將半隻雞定價480元（人民幣，下同），店員更稱雞是「喝牛奶、聽音樂長大的」，但有在場食客直言「你不能忽悠我，把我的智商放地上摩擦」。