直播｜羅淑佩公布精英運動項目安排　桌球網球維持A級、高球升A級

香港國際七人欖球賽將於本月28日至30日首次在啟德體育園主場館舉行，而英國樂隊Coldplay下月在啟德體育園主場館舉行的巡迴演唱會，又出現門票錯誤事件。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（24日）主持體育委員會會議後見記者，公布精英運動項目升級安排，其中桌球及網球將會在未來2年繼續成為A級項目，另一個則是殘疾人保齡球，維持B級，另有8個成績理想的項目將由今年4月起升級，如高爾夫球升A級，獨木舟及殘疾人游泳升B級等。



羅淑佩指，。（資料圖片／梁鵬威攝）

羅淑佩表示，與體育界朋友討論許多課題，介紹精英體育項目資助制度及精英運動員直接資助機制。

她表示，政府一直透過精英體育項目資助制度，決定什麼項目可成為A級或B級項目，若能成為A或B級，能獲得額外資助發展。A級項目運動員可在香港體育學院接受全面訓練，為了確保該制度能緊貼運動員的需要，與國際體壇的最新發展，文體旅局在每屆奧運及殘奧後檢討安排，根據資格要求運動員成績，決定個別項目升級或降級。

她指會議深入討論，聽到業界提出的意見。「我們一致認為要充份考慮精英體育發展的需要，以及個別項目的獨特性，需要有彈性，因此體育委員會對現時制度作出調整。」

▼2024年香港國際七人欖球賽▼



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旅發局表示，今屆七欖開幕典禮除了有飛龍舞獅外，會有全新激光投影表演，閉幕禮更首次開放球場天幕綻放煙火，四方看台上蓋將安裝28個發射點，以多角度發放25米高的十色煙火，配合球場草坪上多支8米高的火焰巨柱助慶。而賽事期間，旅發局邀請韓國冠軍級棒球隊啦啦隊、憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」其中7名成員，將來港打氣助陣。

大會昨日表示，今屆賽事門票銷售持續刷新紀錄，過去一周再售出8000張門票，三日套票累計售出近43,000張，已售出超過九成門票，是歷來最高的門票銷售數字。大會預計一連三日的比賽將吸引13.8萬名觀眾入場。欖球總會亦宣布，所有賽事企業接待套房及企業包廂均已售罄。

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英國樂隊Coldplay下月在啟德體育園主場館舉行的巡迴演唱會，部分門票上有資料出錯，須更換新版門票。售票公司CityLine安排顧客即日（24日）起至4月7日，可在本港7個換票點、廣州和深圳各一個換票點，換領新門票。太子是其中一個換票點，有來換票的市民指Cityline資訊混亂及流通不足，導致需來回多次才能換票成功。