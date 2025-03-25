兒童性侵案去年至今近1400宗　警指網上性誘識嚴重　家長適度監管

數碼化時代下，使用互聯網已成為兒童及青少年的生活日常，但不法之徒亦看準機會，利用社交媒體及手機遊戲等犯案。警務處處長蕭澤頤今日（25日）表示，去年至今年二月錄得兒童性侵犯案件近1400宗，曾於中學調查，有六成學生表示曾遭遇「網上性誘識」，蕭指不可忽視其威脅。臨床心理學家馮浩堅稱現時網絡交友風險高，但不可能完全禁止兒童使用互聯網，家長應適度監管。



警務處處長蕭澤頤今日（25日）表示，過去兩年錄得兒童性侵犯案件近1400宗，曾於中學調查，有六成學生表示曾遭遇網上性誘識。（黃寳瑩攝）

警方今日（25日）舉辦「保護兒童漫畫書」系列發布儀式暨「應對網上性誘識：識別與預防」跨專業研討會，逾500名校長，教師、社工，兒童服務工作者、家長及警務人員線上線下參與。探討如何教導兒童應對網上性誘識，冀更好地保護兒童，建立更完善的保護網絡。

警務處處長蕭澤頤表示，去年錄得兒童性侵犯案件1359宗，其中94宗涉及網上元素。今年一月及二月已錄得10宗「兒童網上性誘識」個案，包括2 宗強姦案，受害者只有12歲，顯示網上性誘識的嚴重性、上升趨勢亦令人憂慮，呼籲大眾勿忽視。 蕭解釋，網上性誘識兒童指性罪犯透過互聯網，有計劃地部署針對兒童進行性剝削的手法。

警務處網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德稱，警方於2024年錄得性誘識案件較2023年多。（黃寳瑩攝）

警務處網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德稱，警方於2024年錄得性誘識案件較2023年多，其中裸聊勒索案有454宗，較2023年上升11宗；涉援交騙案有493宗，較前年增28宗。他指，騙徒大多以社交媒體、線上遊戲犯案，並以俏皮對話、噓寒問暖、閑話家常、過往關係、性意味對話及送禮請客等圈套誘騙兒童作出性行為。

他提到2023年曾有一位15歲男童於同性交友軟體中認識罪犯，之後誘騙男童傳送私密相片，並邀約男童，在雙方同意下進行性行為。惟男童其後拒絕騙徒性行為時遭其威脅，稱若拒絕便散播男童私密照片。男童無法抵受壓力，遂告知家人此事並報警。梁以德表示，性侵犯並非僅發生於異性之間，同性間亦會發生性侵。

網上性誘識延至線下 3.7%學生與網友見面時有性接觸

警方於2024至今年間、於10間中學進行網上問卷調查，收回逾2000名中一至中四學生的回應。警務處臨床心理學家馮浩堅稱，問卷中有8.7%學生表示曾有成年人傳送具性意味的照片給自己，3.7%學生曾與網友線下見面時有性接觸。 馮指，現時網上性誘識不止於線上發生，更會延伸至線下世界，網上交友風險高。

禁互聯網無可能 應適度監管

他又表示，現時很多人都擁有超過一個社交媒體帳戶，有4至5個帳戶比只有一個帳戶的兒童面臨的網絡風險高；6歲或以下便有社交媒體帳戶的兒童亦較16至18歲使用者的風險高。他稱，「不給（兒童）上互聯網無可能，但要告訴他們網絡危機及風險」，強調家長應適度監管。

蕭澤頤表示，將推出8冊保護兒童漫畫書，未來會免費派發至小學及幼稚園。（黃寳瑩攝）

蕭澤頤致辭時稱强制舉報虐兒法例將於2026年1月實施，另外相關部門將推出8冊保護兒童漫畫書，未來會免費派發至小學及幼稚園。