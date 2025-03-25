八旬女病人死因　腸出血一天後才能轉院　心臟兩停頓搶救致肋骨斷

84歲女病人2022年在佛教醫院接受康復治療期間，因腸道出血而需轉院，又因疫情關係，一天後才有救護車把她送走，惟女病人轉院後心臟停頓了2次，每次長達2至20分鐘，她的肋骨亦在搶救時被弄致折斷，最後院方建議家人接受讓她自然死去。女病人終在第三次心臟停頓時逝世。死因庭由女病人的死作研訊，家人質疑醫院在未得家屬情況下為病人轉院。



女死者司徒彩梨（終年84歲），於2022年2月6日先入住伊利沙白醫院，同年3月2日轉到佛教醫院接受康復治療，她在3月5日因腸道出血需要轉院，翌日被送回伊利沙伯醫院，並於同年3月8日離世。

研訊不設陪審團，醫管局以有利害關係方列席聆訊，死者的兩名兒子亦有列席。

死者次子孔煥成(左)稱他的母親司徒彩梨入院時清醒。(陳蓉攝)

女病人司徒彩梨先被送到伊利沙伯醫院，轉院後出現腸出血後再被送回伊院。（資料圖片)

死者兒子孔煥成指其母司徒彩梨曾投訴在佛教醫院不夠食物。

病人入院時清醒

死者兒子孔煥成供稱，其母於1938年於內地出生，1948年來港，是家庭主婦，平常沒有煙酒或濫藥的習慣，已患有糖尿病十多年。其母在2022年2月6日晚上7時許表示身體不適，救護車約1小時後將其母送院。其母入院時清醒，住院期間由其兄長每天為母送飯，主診的高醫生曾致電1至2次交代其母病情。

等待一天才有救護車轉院

孔稱同年3月2日接獲通知其母要轉往佛教醫院接受復康治療，他指母親轉院後曾投訴不夠食物。同月5日凌晨，佛教醫院致電他指其母直腸出血，要回伊利沙白醫院治療，但當時正直第五波疫情，要等到救護車才能為其母轉院。結果其母在一天後才被送到伊院。

兩度心臟停頓建議家屬讓病人自然離世

孔稱他在3月6日下午接到醫院通知，指其母親的心臟曾停頓2分鐘，並處於昏迷狀態。翌日下午，他獲告知其母的心臟第二次停頓，歷時20分鐘，醫生指因其母心臟停頓時間太長，影響很大，加上急救時其母有兩條肋骨斷裂，故建議家屬選擇讓她自然離世，其母於3月8日第三次心臟停頓終告搶救無效。

醫生指病人初入院擔心是急性冠心病

伊利沙白醫院急症室醫生陳俊羲指出，病人2022年2月入院時完全清醒，雙腳有水腫，肺部有雜聲及水腫。他為病人驗血後發現其心臟酵素上升，擔心是急性冠心病，因此要病人入院在內科留醫。

主診醫生指病人需接受抗生素治療3星期

主診醫生高瀚揚稱，女病人有尿道感染，亦有糖尿病、高血壓、高血脂等病歷紀錄，亦有呼吸急速的情況。當日他為病人檢查時，發現她雙腳有水腫，探肛無出血，種菌發現她體內有克雷伯氏菌，需接受起碼3星期的抗生素治療。

高續指，因病人體內有抗藥性細菌，故轉用針對性的抗生素。此外，病人有貧血及小便困難，需要用尿喉。檢查亦發現她的血液含有克雷伯氏菌，白血球指數過高，表示她的體內有發炎的情況。

病人穩定後轉院是常見做法

高醫生稱，考慮到病人要長期住院，加上其子染上新冠肺炎，因此與家屬商討為病人轉院接受復康治療。高醫生又指，伊利沙白醫院為急症醫院，若病人若長期臥床，不利其康復，佛教醫院則是復康醫院，空間較大，人手亦比較多，常見的做法是在病人情況穩定後，會考慮為病人轉院。

要視乎身體機能才能決定能否出院

死因裁判官林希維問，如果病人的兒子沒有染上新冠肺炎，是否會建議她出院。高稱，因病人的抗生素治療須在醫院進行，加上她在醫院留醫近一個月，要視乎其身體機能，如能否走路等因素，才能判斷她可否出院。

家屬稱傾向想病人出院

家屬問高醫生在治療過程是否未處方過抗凝血藥。高醫生認沒有，並解釋抗凝血藥的作用是在治療心律不正期間預防中風，但會增加流血的風險。家屬續指，在母親第一次在伊院接受治療時，他與母均傾向出院，但不到2日已被轉到佛教醫院，其實家屬當時仍在考慮，質疑院方在未得家屬同意便將病人轉院。律師又指醫院牌版記錄指家屬曾同意為病人轉院。

案件編號：CCDI-123/2023(SH)