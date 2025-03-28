七人欖球賽｜主場館旁美食海灣人流增　商戶料銷情好食物回復舊價

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，今日（28日）起一連三日首次移師啟德體育園進行，也帶動主場館旁美食海灣的人流。有漢堡包攤位於上周調低價格促銷，惟今日趁着七欖開波、食物叫價亦回復原定價錢；賣手工啤的商戶表示增加了一成存貨量，對銷情感到樂觀。有顧客認為美食價錢合理，料全日飲食花約500至600元。



獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，今日（28日）起一連三日首次移師啟德體育園進行，也帶動主場館旁美食海灣的人流。（任葆穎攝）

七欖首次移師啟德體育園，主場館旁的美食海灣自上周開始，逢周五至周日及公眾假期都會舉行，設有接近30個美食攤位和啤酒。

在美食海灣賣烤肉和漢堡包為主的「Smoke & Barrel BBQ」，於開幕首個周日調低食物價格，包括將「BEAST BURGER」(怪獸漢堡）由138元減至98元。事隔一周、七欖賽事上演，記者再訪該店，見該店已將食物調整至原定價格。

負責人Arron表示，上周仍在試行營業，期間發現市民偏好以較低價錢購買餐飲，所以減價吸客。因應七欖賽事，已吸引不少遊客和觀眾到場，故適時調整至原訂價格。他指，今日營業首兩小時生意不錯，預期未來兩日生意會有增長。至於會否延長營業時間，他表示主辦方透露可營業至晚上10時半，「我們會營業直至最後一位顧客來到。」

售賣台灣釀造手工啤的Zhangmen Brewery是美食海灣參展檔之一，負責人梁先生表示，預計七欖期間銷情不錯，因活動吸引較多外國旅客，因他們對香港特色餐飲感興趣，加上啤酒是七欖文化之一。他表示，今次主要售賣四款啤酒，已較上周增加一成存貨、並預備了3至4桶酒。

售賣台灣釀造手工啤的Zhangmen Brewery是美食海灣參展檔之一，負責人梁先生表示，預計七欖期間銷情不錯，料吸引較多外國旅客。（任葆穎攝）

他指七欖期間沒有加價，又稱不怕競爭，認為各有特色，「鍾意嘅自然會去揀」。他又表示，原定時間在8點關門，但不排除今晚會延長營業時間，視乎情況而定。

來自丹麥的Mathias原本住在內地，今次專程來港看七欖，並在美食海灣購買了啤酒。他表示價錢合理，且味道不錯，預計全日飲食使費大約500至600元，「我的估算通常比較保守，但最終會超出預計。」他稱，第二次在香港看七欖，認為相比起大球場，啟德體育園很壯觀，形容「就像太空船」。

來自丹麥的MathiasMathias（左）與朋友Thorben（右）專程來港看七欖。（任葆穎攝）

中學生張同學和吳同學表示，本身是學校欖球隊成員，故跟隨校方一行15人來看比賽。他們第二次來看七欖，認為相比起大球場，「（啟德體育園）好壯觀、大好多。」他們又稱，不擔心下雨影響氣氛，「可能仲會刺激啲，而家咁熱，落雨就可以降溫，我哋都鍾意落雨。」他們說，場內有不少限制，故沒有帶水樽到場，又認為主場館附近的餐飲價錢不算太貴。

中學生張同學（右）和吳同學（左）表示，本身是學校欖球隊成員，隨校方一行15人來看比賽。他們第二次來看七欖，認為相比起大球場，「（啟德體育園）好壯觀、大好多」。（何穎賢攝）

除了美食海灣，主場館33個餐飲設施將全部開放，包括全亞洲最長的運動酒吧、位於2樓東大廳的The Champion；場內設七欖球迷村開放予持票球迷，設有30多個餐飲攤位、酒吧等。