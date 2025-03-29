今日新聞8分鐘｜曼谷港人親述驚險逃生｜交流團學生深夜「蒲吧」

有片｜大埔紅Van驚險舞龍逾百米 剷行人路掃路牌 撼泊街私家車

今日（28日）傍晚6時35分，大埔普益街發生交通意外。一輛紅頂小巴突然剷上路壆，撞向路邊的指示牌，將其撞冧，繼而猛撼向停泊在路邊咪錶車位的私家車車頭，然後停下。多名途人目擊情況及報警，並發現小巴司機在車廂內遲遲未落車。人員到場後發現小巴司機清醒，安排他登上救護車治理，他其後毋須送院。

警尖沙咀截可疑Audi 檢毒品包括太空油 25歲熱褲女偕男友被捕

尖沙咀發現「毒品快餐車」。今日（29日）凌晨約3時20分，西九龍總區機動部隊巡經山林道近彌敦道時，發現一輛Audi停泊上址，一對男女坐在後座位置，由於形迹可疑，警員上前搜車。

胡陳金枝中學確認梅州交流有學生深夜擅離酒店：盼予空間學生改過

屯門鐘聲慈善社胡陳金枝中學近日梅州考察團中，有學生被指深夜溜出酒店，自行找電動車到酒吧過「夜生活」，並拍成抖音影片。校方今晚（28日）確認梅州交流期間有學生沒遵指引及交流團安排，於老師恆常巡查後擅自離開酒店，「幸好學生安全回來」。

校方稱，正深入了解事件，希望各界給予學校及學生足夠空間，並加強學生正確價值觀、行為和公民意識，讓學生有改過機會。

教育局表示高度關注事件，並稱一直要求承辦機構提醒學生遵守規則，包括晚上不可擅自離開下榻的酒店和注意人身安全等，會繼續提醒承辦機構和學校，應敦促學生嚴格遵循規則和指引，以安全為首要考慮。

緬甸地震｜港府派遣51人救援隊赴災區 李家超：香港和人民的驕傲

緬甸中部昨日（28日）發生7.9級大地震，緬甸6個地區進入緊急狀態，逾千人死亡。2千多人受傷。特區政府派遣救援隊今日（29日）前往緬甸地震災區協助搜救，帶同搜救犬以及9噸物資，包括爆破工具、生命探測器、無人機等，下午由香港機場出發，由消防處副消防總長趙汝珏擔任隊長。

行政長官李家超、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂及消防處處長楊恩健到場授旗及送行。李家超指救援隊短時間內成立，無懼挑戰，是香港的驕傲、政府的驕傲、人民的驕傲。鄧炳強則指，政府已準備好第二梯隊的救援隊伍，可以到當地增援或與第一梯隊輪換。政府暫時就緬甸地震收到54宗香港居民查詢，未有正式求助。

緬甸地震｜曼谷倒塌地盤發現至少15名生還者 失蹤人數下調至47

［緬甸地震/泰國地震/曼谷地震］泰國救援隊3月29日在曼谷洽圖洽（Chatuchak，又譯翟道翟）倒塌建築的廢墟中發現至少15名生還者。泰國防災減災局證實消息，同時將地震失蹤人數下調至47人。

緬甸地震｜曼谷港人跑30層擒窗爬樹 天台泳池水溢出﹕以為就冧樓

緬甸中部於本港時間今午（28日）約2時20分，發生黎克特制7.9級強烈地震，波及鄰近的泰國，曼谷有施工中大樓倒塌，數十名工人被困。曼谷市政府宣布，曼谷成為災難區域。《香港01》接觸到正身處泰國的港人毛小姐（Yoyo），她親述事發時的驚險逃生記。她指今次是人生首次遇到地震，起初聽到物品跌下的聲響和感到搖晃，一度以為是自己Life Asoke-Rama 9大廈快將倒塌，立即由30多樓跑樓梯落樓、「唔識得驚」，其後才驚覺剛經歷地震。她又說走到街上後，見到周遭的泰國人「好似無乜嘢、好平淡」，「心態好樂觀」，覺得自己也要向他們學習。

美擴大驅逐親巴留學生 魯比奧：或已逾300人吊銷簽證

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的驅逐移民政策，近日擴大至曾參與挺巴示威的外國留學生。 繼3月26日新增一名土耳其籍博士生被拘留後，國務卿魯比奧（Marco Rubio）於27日表示，被吊銷簽證的外國學生料已超過300人，並形容他們是「瘋子」，承諾會繼續每天採取行動。

法國2架軍機表演彩排時意外相撞 墜機後現場驚現大火球｜有片

英國媒體報道，成立於1953年的法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）一向都是法國最享負盛名的空軍飛行表演隊。遺憾的是，3月25日在法國東北部聖迪濟耶（Saint-Dizier）空軍基地附近排練飛行表演時發生罕見意外，2架軍機在空中發生碰撞，其後墜地後爆炸，現場驚現大火球，猶幸涉事的機師及時彈射逃生，雖然傷勢嚴重，但並沒有生命危險。

腰腹綁藏28隻瀕危動物圖走私 2長裙女神情異常蓮塘口岸斷正

近日，2名身着寬鬆長裙的旅客在腰、腹部綁藏28隻活體龜，經蓮塘口岸入境內地時被海關關員檢獲。經相關部門鑒定，上述活體龜為南美陸龜，是瀕危動物和國家二級保護動物。